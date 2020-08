Nuovo appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera tra le più amate dai telespettatori italiani. Gli spoiler delle puntate trasmesse ad agosto in Spagna annunciano brutte notizie per Lolita Casado. In dettaglio, la donna verrà ricoverata in ospedale dopo aver visto Antonito Palacios (Alvaro Quintana) tradirla con Natalia Quesada, una new entry di Acacias 38.

Una vita, trame spagnole: Antonito si lascia sedurre da Natalia

Le anticipazioni di Una vita trasmesse nel mese di agosto sull'emittente iberica La 1 annunciano tempi duri per Antonito e Lolita. La coppia attraverserà una grave crisi in concomitanza di un salto temporale di alcuni mesi.

Tutto avrà inizio quando Natalia organizzerà un piano per prendersi gioco del fratello di Milagros per un suo tornaconto personale. A tal proposito, il fratello Aurelio si congratulerà con lei per aver messo in crisi le nozze tra la Casado e il Palacios. In dettaglio, quest'ultimo si lascerà sedurre dalla Quesada in modo inaspettato.

Nel frattempo la proprietaria della latteria si renderà conto che il marito sta trascorrendo troppo tempo insieme a Natalia, all'oscuro del piano diabolico di quest'ultima. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Lolita riceverà delle foto che ritraggano Antonito estremamente vicino a Natalia. Nonostante questo, la donna deciderà di sbattere fuori di casa il marito, accusandolo di tradimento.

Lolita gelosa di Antonito e Natalia

Le trame spagnole di Una Vita in onda tra un anno circa su Canale 5 segnalano che Lolita continuerà ad accusare degli strani malesseri che preoccuperanno moltissimo i famigliari. Inoltre, la donna apparirà gelosa della vicinanza sorta tra Antonito e Natalia dopo il ricevimento di nuove foto compromettenti.

Per questo motivo, la Casado annuncerà a Carmen e Ramon la sua decisione di rompere le nozze. Il fratello di Milagros, nel frattempo, trascorrerà la prima notte di passione con Natalia in una pensione.

La Casado ricoverata in ospedale

Allo stesso tempo, tutti i vicini di Acacias 38 spettegoleranno sulla crisi della coppia.

I fratelli Quesada approfitteranno di questo clima di tensione per mettere a segno il loro ultimo colpo. Difatti, Natalia sedurrà il Palacios, nel frattempo recatosi a prendere alcune sue cose rimaste a casa. Qui, i due giovani saranno sorpresi in flagrante da Lolita. Purtroppo, la madre di Moncho cadrà a terra priva di sensi, mentre Aurelio si feliciterà con la sorella per aver rovinato l'armonia tra i due coniugi. In seguito, la Casado sarà portata all'ospedale dove i medici faranno fatica a diagnosticare una prognosi, mentre la rivale accuserà dei rimorsi di coscienza. Infine, si scoprirà che la donna non è altro che una pedina nelle mani del fratello maggiore.