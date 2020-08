Da lunedì 7 settembre torna in onda su Rai Uno Il Paradiso delle Signore, la soap opera scritta dal regista Giannandrea Pecorelli, il quale ha raccontato che preserverà il lato romantico nelle nuove puntate nonostante il problema del coronavirus. Negli ultimi giorni, Vanessa Gravina è tornata a svelare qualche anticipazione sulla contessa Adelaide Di Sant'Erasmo sulle pagine del settimanale Visto. L'attrice ha svelato che il suo personaggio è profondamente legato a Umberto Guarnieri, interpretato da Roberto Farnesi.

Il Paradiso delle Signore: Vanessa Gravina parla di Adelaide e Umberto

A meno di due settimane dall'arrivo delle nuove puntate de Il Paradiso delle Signore su Rai 1, continuano ad giungere indiscrezioni sulla quinta stagione che inizierà subito dopo il finale della quarta.

Nei giorni scorsi, Vanessa Gravina ha rilasciato un'intervista al settimanale Visto, nella quale ha fatto una rivelazione sulla contessa Adelaide di Sant'Erasmo, il personaggio che interpreta da ormai qualche anno nella soap opera. Scendendo nel dettaglio, l'attrice ha affermato queste testuali parole: "Il suo cuore ha sempre battuto per Umberto", definendolo una persona dal grande fascino che ha molto ascendente su di lei.

Poi, l'attrice Gravina ha svelato alcune anticipazioni che riguarderanno le nuove puntate, in onda dal 7 settembre su Rai 1 partendo dal punto in cui la trama si è interrotta a causa dell'emergenza sanitaria. La donna, infatti, ha spiegato che la contessa partirà per la luna di miele in nave per raggiungere l'America insieme ad Achille Ravasi.

In merito a ciò, Vanessa ha dichiarato: "Ne vedremo delle belle".

L'attrice Gravina sul marito Domenico Pimpinella: 'Mi ha dato una grande sicurezza'

Durante l'intervista a Visto, Vanessa ha anticipato che nella quinta stagione ci sarà un risvolto drammatico che porterà la contessa Adelaide a scomparire nel nulla.

A tal proposito, Umberto Guarnieri sarà molto preoccupato per la mancanza di notizie, tanto da cadere in una profonda e vera disperazione. Inoltre, l'attrice ha detto di avere in comune con il suo personaggio l'ironia e la determinazione.

Poi l'attrice Gravina ha parlato della sua storia d'amore con Domenico Pimpinella, con cui si è sposata nel 2015.

In merito a ciò, la donna ha dichiarato: "Mi ha dato una grande sicurezza umana, una capacità di sentirmi adeguata". L'attrice ha descritto suo marito come una persona estremamente perbene e coerente a 360 gradi, doti che apprezza moltissimo. Domenico non fa parte del mondo dello spettacolo, sebbene in passato abbia svolto l'incarico di direttore esecutivo dell'Auditorium Parco della Musica di Roma.