Secondo le anticipazioni turche di DayDreamer - Le ali del sogno, nelle prossime puntate Deren verrà licenziata da Can e Sanem farà di tutto per aiutarla. Le due giovani, infatti, uniranno le loro forze per salvare la Fikri Harika che sarà nuovamente attaccata da Aylin.

Ricordiamo che la soap opera turca va in onda ogni giorno alle ore 14:50 su Canale 5 e racconta la storia d'amore divertente e travagliata tra Can e Sanem, due giovani costretti a lavorare nella stessa agenzia pubblicitaria. I due si allontaneranno nuovamente quando Divit verrà a sapere che la Aydin gli ha mentito riguardo il profumo che ha venduto a Fabbri a sua insaputa.

DayDreamer trame turche: Can licenzia Deren

Deren è da sempre un personaggio rilevante all'interno della Fikri Harika, in quanto risulta essere la dipendente esemplare. Per questo motivo Can ripone la massima fiducia in lei, ma secondo le anticipazioni turche il giovane sarà costretto a licenziarla. Aylin decide di passare a Deren l'idea principale per uno spot, che appartiene in realtà a Sanem. Quando la Aydin sosterrà che quel progetto è il suo, la direttrice creativa non potrà fare altro che mentire, ottenendo l'appoggio di Can che è già in astio con Sanem per altre questioni. La verità verrà fuori quando Fabbri presenterà l'idea prima della Fikri Harika e otterrà così la campagna per Makinon.

A quel punto, Can sarà costretto a licenziare Deren, la quale ammetterà di essersi confrontata con Aylin. Makinon dichiara di non voler collaborare ulteriormente con la Fikri Harika. Can vorrebbe denunciare la ex fidanzata di Emre, ma i due fratelli troveranno il video in cui viene mostrato che la giovane ha rubato l'idea alla loro agenzia.

Anticipazioni turche: Deren e Sanem uniranno le loro forze per salvare la Fikri Harika

Venuta a conoscenza dell'accaduto, Sanem decide di recarsi da Makinon in segreto per proporgli una nuova campagna che possa sostituire la precedente. La giovane chiederà aiuto a Deren e convocherà tutti i dipendenti a casa sua in questa missione.

Le due donne trascorreranno tutta la notte a lavorare e troveranno così una nuova idea per la campagna pubblicitaria. A quel punto, Deren chiederà scusa a Sanem per quanto accaduto e le due mettono così fine alla loro guerra silenziosa. Venuto a conoscenza dello sforzo fatto dalle sue dipendenti, Can appare entusiasta della nuova idea e decide di riassumere Deren nella Fikri Harika. Il team è quindi chiamato a mostrare il duro lavoro svolto a Makinon, nella speranza che l'uomo trovi più convincente la loro nuova idea per la campagna pubblicitaria rispetto alla precedente.