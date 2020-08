Il Paradiso delle Signore torna il 7 settembre su Rai 1 con le puntate in prima visione assoluta. Grazie a un reportage di Telepiù, è stato possibile ''spiare'' la vita sul set degli attori impegnati a girare nei Videa Studios di Roma, dove nascono i nuovi episodi. Una delle scene che non lascia indifferenti è l'abbraccio di Riccardo e Nicoletta che, come già emerso dalle anticipazioni rilasciate dall'Ufficio Stampa Rai, farà ritorno a Milano sconvolgendo la vita del giovane Guarnieri.

La vita sentimentale di Riccardo è parecchio complicata. Dopo aver salutato con il cuore spezzato Nicoletta, il giovane rampollo si è lasciato sedurre da Ludovica Brancia, tanto bella quanto arrivista.

A fargli tornare il sorriso è stata la dolce Angela che, completamente diversa dalla fidanzata ufficiale, è semplice e genuina, tanto da far capitolare Riccardo e fargli prendere la decisione di lasciare Ludovica.

La perfida Brancia però non si è arresa e, come un fulmine a ciel sereno, ha svelato di essere incinta di Riccardo. Nelle ultime puntate della soap Il Paradiso delle Signore andate in onda su Rai 1 prima del blocco tuttavia, alcuni indizi hanno iniziato a far insospettire i telespettatori: chi è il medico con il quale Ludovica confabulava? Sarà davvero in attesa di un bambino o è solo una scusa per incastrare Riccardo?

Il Paradiso delle Signore dal 7 settembre su Rai 1: torna Nicoletta

Sono tantissime le novità previste per le nuove puntate in programmazione da settembre. Stando alle anticipazioni, Adelaide tornerà dal suo viaggio di nozze (disastroso) dopo aver scoperto chi è veramente Ravasi, mentre Marta e Vittorio saranno alle prese con persone arrivate dal passato e pronte a rovinare loro il sogno di diventare genitori.

Tra le altre anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle Signore anche il ritorno di Nicoletta e Margherita, un ritorno che mescolerà nuovamente le carte in tavola. Già, perché Riccardo rivedrà il suo primo amore, proprio ora che aspetta un figlio (presunto) da Ludovica ed è stato costretto a lasciare Angela per prendersi le responsabilità di padre.

Ed è proprio un abbraccio tra Nicoletta e Riccardo quello immortalato da Telepiù dietro le quinte della soap.

Giannandrea Pecorelli: 'I tempi di lavorazione si sono allungati'

Non è facile girare rispettando le norme di sicurezza. Sul settimanale sono stati pubblicati alcuni scatti che lo testimoniano. In uno di essi, si vede Federica De Benedittis, l'attrice che impersona la Venere Roberta, protetta da una visiera mentre la parrucchiera le fa la piega. In un altro scatto invece, uno dei quattro registi della soap Il Paradiso delle Signore, Riccardo Mosca, dirige con la mascherina e rispettando le distanze una scena che vede protagonisti Federico e Luciano.

Il produttore Giannandrea Pecorelli ha spiegato che i tempi di produzione si sono allungati, proprio per rispettare tutte le norme di sicurezza: ''Ogni giorno misuriamo la temperatura agli attori e i test sierologici vengono fatti ogni due settimane circa''.

Nonostante ciò, Pecorelli assicura ancora una volta che ''Baci e abbracci nelle nuove puntate della soap Il Paradiso delle Signore non mancheranno'' anche se alcune scene sono state riscritte per limitare il numero dei personaggi presenti.