Le avventure della serie tv spagnola Una vita continuano ad essere ricche di intrighi. Nel corso degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche settimana, Marcia Sampaio (Trisha Fernandez), la nuova domestica di Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo) assunta al servizio dell’avvocato per sostituire Agustina (Pilar Barrera), vivrà dei momenti difficili. La fanciulla, oltre ad essere minacciata da Ursula Dicenta (Montse Alcoverro) e Alfredo Bryce (Eleazar Ortiz), subirà un’aggressione da un criminale.

Il vedovo di Celia, temendo ulteriori rappresaglie nei confronti della brasiliana, non ci penserà due volte ad interrompere la liaison amorosa con Genoveva Salmeron (Clara Garrido).

Quest’ultima, disposta a tutto per non perdere Felipe, si presenterà a casa dello stesso e gli dirà di sapere cosa fare per uccidere suo marito.

Una vita, spoiler: Alfredo minaccia la nuova domestica di Felipe

Il pubblico italiano ha già assistito all’ingresso di Marcia Sampaio nelle trame della soap, una fanciulla giunta ad Acacias 38 per trovare un lavoro. Con il passare dei giorni si scoprirà che la nuova arrivata è stata ingaggiata da Ursula per controllare ogni mossa di Felipe. L’accordo stretto tra le due donne verrà alla luce durante il processo ai danni di Liberto, che finirà in prigione dopo essere stato denunciato da Alfredo con l’accusa di aver abusato di Genoveva. Per la precisione Marcia dovrà far sapere ad Ursula quale strategia userà Alvarez Hermoso per far scagionare il marito di Rosina.

A complicare la situazione sarà la stessa domestica nell’istante in cui comincerà a provare dei sentimenti nei confronti dell’avvocato. Bryce, quando verrà a conoscenza che la brasiliana è una pedina dell’ex istruttrice non perderà tempo per minacciarla, precisamente non appena Liberto tornerà in libertà.

Il banchiere sottolineerà a Marcia di poterla fare rintracciare da alcuni uomini pericolosi alla sua ricerca.

Cesareo soccorre Marcia, Genoveva vuole liberarsi del marito

A questo punto, Alfredo darà una possibilità alla giovane per sfuggire al suo destino quando sospetterà che sua moglie potrebbe aver intrapreso una tresca con Felipe.

Il perfido uomo, deciso a scoprire se Genoveva e l’avvocato sono davvero amanti, ordinerà a Marcia di tenerli d’occhio. Quest’ultima non eseguirà una nuova richiesta di Ursula, dato che non le farà sapere l’indirizzo in cui Salmeron e Alvarez Hermoso dovranno incontrare Eladio Sancher, l’amante segreto del banchiere. Alfredo sarà intenzionato a mettere fine all’esistenza della brasiliana ma, quando Ursula si dirà disposta a punire la giovane, desisterà dal suo intento. Quest’ultima rispetterà la promessa fatta a Bryce, poiché Marcia nel corso di una notte verrà aggredita da un losco individuo.

Per fortuna, ad intervenire in difesa della fanciulla sarà Cesareo; tuttavia, il malvivente riuscirà lo stesso a far perdere le sue tracce.

Il giorno seguente Felipe, convinto che la sua domestica sia stata picchiata per colpa sua, avrà il presentimento che sia Alfredo il responsabile. Il vedovo di Celia, per proteggere Marcia, sceglierà di non portare avanti la relazione segreta con Genoveva che, decisa ad averlo al proprio fianco a tutti i costi, gli dirà che presto si sbarazzerà di suo marito.