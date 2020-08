Il Paradiso delle Signore torna su Rai 1 con le nuove puntate il 7 settembre. I telespettatori fremono per sapere come si evolveranno le trame rimaste in sospeso prima del blocco di aprile. Tanti i nodi da sciogliere e i punti interrogativi. Marta e Vittorio hanno dovuto affrontare un periodo molto difficile per via della condizione della bella Guarnieri che, dopo aver perso il bambino che aspettava, ha tentato l'impossibile per cercare di rimanere incinta, anche a costo di rimetterci in salute. Più cauto e razionale Vittorio, capace di fermarla prima che finisse in un punto di non ritorno.

Ci sarà il lieto fine per il desiderio di maternità di Marta?

Le anticipazioni delle nuove puntate de Il paradiso delle signore raccontano che il destino metterà alla prova la coraggiosa Guarnieri e Vittorio. I due, in una mattinata come le altre, troveranno una neonata di pochi mesi abbandonata a se stessa e così decideranno di adottarla. Peccato che nella loro vita si insinui una donna pericolosa e che, come ha svelato Alessandro Tersigni nella sua intervista a Nuovo Tv, arrivi qualcuno - o qualcosa - nel suo passato pronto a dargli del filo da torcere. La trama si infittisce.

Il paradiso delle signore, trame delle nuove puntate dal 7 settembre su Rai 1

Una delle coppie protagoniste delle nuove puntate sarà proprio quella formata da Marta e Vittorio. Tersigni, in un'intervista al settimanale Nuovo Tv, ha anticipato che: ''La bimba abbandonata che vedremo in braccio a Marta darà a Vittorio in nuovo impulso, una spinta che metterà a frutto anche sul lavoro''.

Di più non è dato sapere ma, stando anche alle anticipazioni rilasciate dall'ufficio stampa Rai, pare che l'adozione della bimba non sia così semplice.

Arriverà infatti la madre della bambina, un personaggio controverso che si insinuerà nella vita di Marta e Vittorio. Nei nuovi episodi della soap opera Il paradiso delle signore tutto cambierà, come afferma Alessandro Tersigni: ''A settembre arriveranno nuovi personaggi e uno di loro, in particolare, darà parecchio filo da torcere a Conti''.

Un segreto nel passato di Vittorio de Il paradiso delle signore

L'attore ha poi continuato a snocciolare anticipazioni sulle puntate di settembre, rivelando: ''Vittorio Conti si troverà faccia a faccia con qualcuno o qualcosa del suo passato e questo gli causerà un grande caos''. Ci sarà? Tersigni non ha potuto dare altre informazioni, ma i presupposti per una trama avvincente ci sono tutti.

A settembre vedremo anche il ritorno di Adelaide ma senza il marito Achille. Come raccontano le nuove anticipazioni della soap Il paradiso delle signore, la contessa scoprirà qualcosa di molto grave sul conto di Ravasi e, come se non bastasse, dovrà fronteggiare un pericoloso rivale al grande magazzino.