Nuovo appuntamento con le notizie su Il Segreto, la soap opera iberica che tornerà da lunedì 31 agosto con le nuove puntate dell'ultima imperdibile stagione. Gli spoiler spagnoli trasmessi a breve su Canale 5 svelano che Ignacio Solozabal farà una rivelazione a Pablo Centeno capace di cambiare il corso della sua vita. In particolare, l'imprenditore confesserà all'ex militare di essere suo padre.

Il Segreto: Pablo e Carolina sono fratellastri

Le anticipazioni de Il Segreto in onda nelle prossime settimane in Italia si soffermano su una rivelazione che Ignacio farà nei confronti di Pablo. In dettaglio, l'imprenditore dirà all'ex militare che non può stare insieme a Carolina in quanto sono fratellastri.

Solozabal, infatti, racconterà che Centeno era il frutto di una relazione extraconiugale avuta molti anni prima. Un tradimento di cui era soltanto a conoscenza Donna Begona e Jesus Urrutia. Neanche a dirlo, la notizia destabilizzerà Carolina e l'amato che rimprovereranno a loro volta l'impresario di non aver mai raccontato la verità. Nel frattempo, la scoperta giungerà alle orecchie di Rosa e Marta, le quali dimostreranno di non riuscire a perdonare il padre per le tante bugie raccontate fino a quel momento, tanto da nutrire dei sospetti su di lui.

Rosa e Marta sospettano di Ignacio

Dalle trame spagnole della soap opera si apprende che Rosa e Marta sospetteranno che loro madre abbia avuto dei problemi mentali proprio a causa dell'arrivo di Pablo nelle loro vite.

Per questo motivo, le due sorelle decideranno di chiedere maggiori informazioni a loro padre sulla vicenda. Ignacio, a questo punto, preciserà che Donna Begona aveva sempre saputo del legame che lo univa a Centeno, tanto da avergli suggerito di presentarlo come figlioccio davanti a tutti. Parole che avvaloreranno i sospetti delle sorelle Solozabal, che inizieranno a credere che loro madre avesse agito in questo modo per evitare i pettegolezzi dei residenti di Bilbao, città dove risiedevano prima di giungere a Puente Viejo.

Ignacio continuerà a negare che la moglie sia impazzita per questo motivo.

Ignacio offre a Pablo un lavoro in fabbrica

Nel frattempo Carolina si allontanerà da Ignacio, mentre la scoperta del segreto manderà in crisi Jesus Urrutia ed Encarnacion. A tal proposito, la donna rimprovererà il marito di non averle confessato prima che Pablo era il figlio illegittimo del loro padrone.

Solozabal cercherà di riconquistare la fiducia dell'ex militare decidendo di assegnargli un posto nella fabbrica di barattoli di latta. Inoltre, l'uomo si dichiarerà disposto a dargli il suo cognome. Nonostante questo, il giovane sarà sempre più certo che l'imprenditore lo abbia voluto allontanare da Puente Viejo in quanto lo considerava il figlio 'sacrificabile'. Pablo non crederà che il padre abbia agito per il suo bene, visto che lo aveva inviato sui monti per sedare la rivolta dei rivoluzionari repubblicani con la speranza che lo eliminassero per sempre.