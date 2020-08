Prosegue l'appuntamento con le notizie su Una vita, la soap opera scritta da Aurora Guerra, ex autrice de Il Segreto. Le trame delle puntate trasmesse a fine agosto in Spagna annunciano un clamoroso colpo di scena riguardante Bellita Del Campo, la madre di Cinta. In particolare, Rosina Rubio (Sandra Marchena) vedrà la cantante in carne ed ossa durante un confronto con Jose Miguel Dominguez e la serva Alodia nella loro abitazione.

Una vita: Rosina crede che Jose Miguel abbia ucciso Bellita

Le anticipazioni di Una Vita trasmesse a fine agosto sull'emittente iberica La 1 annunciano un incredibile risvolto riguardante la presunta morte di Bellita.

Tutto inizierà quando Jose Miguel tornerà nel ricco quartiere spagnolo insieme alla domestica Alodia dopo aver trascorso qualche tempo accanto in Argentina da Cinta (Aroa Rodriguez), in attesa del primo figlio da Emilio. Il chitarrista annuncerà che la Del Campo è purtroppo deceduta. Una notizia, che sconvolgerà tutto il vicinato di Acacias 38. In particolare, Rosima e Susana saranno le più colpite dalla tragica scomparsa dell'amica. Dominguez, invece, dimostrerà di non essere particolarmente addolorato, arrivando a trascorrere molto tempo insieme ad Adodia. Il comportamento dell'uomo desterà i sospetti della Rubio e dell'ex sarta, che cominceranno ad indagare a tal proposito. Alla fine, le due donne sospetteranno che Jose Miguel abbia ucciso Bellita per vivere una storia d'amore con la serva.

Bellita è viva, Rosina lo scopre

Le trame della soap opera made in Spagna in onda tra un anno circa su Canale 5 svelano che Jose Miguel farà entrare Rosina nella sua abitazione in quanto non vuole che ci siano pettegolezzi inutili sulla sua reputazione. La madre di Leonor crederà di fare la stessa sorte della sua amica Bellita, tanto da tentare di fuggire precipitosamente dalla sala.

Per questo motivo, darà un morso alla mano del Dominguez, mentre Alodia cercherà di riportarla alla ragione. La Rubio, a questo punto, pregherà i due di non ucciderla, lasciandoli impietriti. Fortunatamente Jose Miguel e la serva dimostreranno di non avere nessuna intenzione bellicosa, ma di voler raccontare la verità sul decesso della Del Campo.

Ma ecco arrivare il colpo di scena: il chitarrista e la serva accompagneranno Rosina in soggiorno dove rimarrà senza parole quando vedrà Bellita viva e vegeta davanti a lei. In questo frangente, la donna crederà di essere di fronte al fantasma dell'amica, se quest'ultima non cominciasse a parlare. Infine, la Del Campo pregherà la Rubio di non rivelare a nessuno il loro segreto, se non riuscisse a tenere la bocca chiusa con la sua amica Susana.