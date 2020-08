Continua a restare al centro dell'attenzione mediatica la crisi tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: dopo la riappacificazione durante il lockdown, la coppia pareva aver trovato un nuovo equilibrio. A distanza di due anni i due ex volti di Uomini e Donne avevano deciso di riprovarci. Dopo qualche tempo, però, a seguito di alcuni indizi che lasciavano presagire un periodo no per la coppia, prima Giulia su IG e poi Andrea con una breve dichiarazione a Chi, avevano confermato un allontanamento. Entrambi hanno affermato di aver bisogno di tempo per chiarirsi le idee. Successivamente, Vanity Fair ha riportato la notizia secondo la quale alla base della crisi ci sarebbero dei dissapori con la mamma del deejay veronese.

La signora Valentina, così, si è trovata costretta ad intervenire per chiarire la sua posizione.

La mamma di Andrea smentisce i pettegolezzi

'Mi trovo costretta a cedere alle provocazioni per informare 'alcuni' che tra me la piccola Giulia va tutto bene', questo è il messaggio postato dalla mamma del deejay in una Instagram Story. La signora Valentina, ha aggiunto che di solito non è interessata né al Gossip né ai pettegolezzi, ma visto che le voci, a suo dire false, continuano a rincorrersi ha ritenuto giusto dire la sua. Infine, la donna ha voluto invitare tutti a stare più attenti alle fake news e a volersi un po' più bene.

Mentre Andrea e Giulia continuano a tacere sulla questione, la signora Valentina ha voluto fare chiarezza per non creare altri inutili fraintendimenti.

Nel frattempo, sul web da qualche ora si rincorre la voce, ancora tutta da confermare, secondo cui Andrea sia volato a Roma, città della bella influencer. Che ci sia un nuovo riavvicinamento in corso? Nulla è da escludere, ma per il momento da parte dei diretti interessati non è arrivata conferma né smentita.

I motivi che avrebbero portato suocera e nuora alla 'crisi'

Secondo Vanity Fair, alla base delle incomprensioni tra suocera e nuora ci sarebbe stato il libro di Giulia, Le corna stanno bene su tutto - Ma io stavo meglio senza, che ha ottenuto ottimi risultati. La signora Valentina non avrebbe gradito che le avventure del figlio fossero spiattellate su un testo ma evidentemente, se proprio la diretta interessata ha voluto metterci la faccia per mettere a tacere il gossip in merito, il problema non si è mai creato.

Non è escluso che la De Lellis e la mamma del Damante abbiano avuto modo di chiarirsi sulla questione, ma sta di fatto che il modo in cui la signora Valentina ha appellato Giulia, definendola 'piccola', pare essere molto affettuoso e sincero. Adesso non resta che attendere che sia la coppia, che tiene i fan con il fiato sospeso da quattro anni, a pronunciarsi sulla spinosa questione.