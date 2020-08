Nelle prossime puntate di DayDreamer i complotti creati a tavolino tra Aylin ed Enzo Fabbri verranno a galla, non prima però che l'imprenditore riesca a uscire sul mercato con una nuova fragranza. Questo nuovo prodotto, però, causerà ansia in Sanem: la ragazza avrà paura che il profumo possa essere quello creato da lei.

Deren diventa la 'pedina' di Aylin

La trappola tesa da Aylin a Deren le porterà gravi conseguenze nella prossime puntate di DayDreamer. Deren, infatti, sarà parte integrante del progetto della campagna pubblicitaria per l'azienda di cosmesi di Makinon, riuscendo a far prediligere a Can lo slogan da lei creato.

In realtà il lavoro arriverà dalla mente creativa di Sanem, infatti è stata la perfida Aylin (con l'inganno) a suggerirle tale proposta, dopo averla letta tra le bozze della secondogenita Aydin.

Deren, in questo modo, diventerà la pedina di Aylin e quest'ultima attraverso lei riuscirà a scoprire come procede la realizzazione dello spot per Makinon, vecchia conoscenza di Enzo Fabbri. Quest'ultimo l'ha già truffato in passato, ma anche prossimamente le sue intenzioni non prenderanno una piega diversa. Infatti l'obiettivo sarà battere il suo concorrente sul tempo, uscendo sul mercato con un nuovo prodotto e lo farà non solo per creare un disagio a lui, ma anche all'altro suo "nemico": Can.

Fabbri esce sul mercato con un nuovo profumo, utilizzando lo slogan della Fikri Harika

Deren proseguirà il percorso all'interno della campagna pubblicitaria assalita dall'ansia, infatti se non rispetterà "gli ordini" di Aylin, quest'ultima potrebbe svelare tutti i sotterfugi a Can. In preda alla paura deciderà di sottostare al suo volere mostrandole l'intero progetto per lo spot di Makinon.

Il tutto finirà nelle mani di Enzo Fabbri, che in tempi record uscirà sul mercato con una nuova fragranza e come slogan utilizzerà proprio quello creato per la campagna di Makinon. In agenzia scopriranno la notizia tramite la stampa e sarà la stessa Deren stupita, ma non troppo, a mostrare la notizia a Can.

Makinon non prenderà assolutamente bene la fuga di notizie creatasi e per tale ragione non esiterà a chiamare immediatamente Can e a prendersela con lui.

Sanem teme che Fabbri abbia lanciato il suo profumo

Il lancio sul mercato del nuovo profumo di Enzo Fabbri farà vivere nell'ansia Sanem. La ragazza, infatti, temerà che la nuova fragranza possa essere stata creata dalla ricetta che lei ha passato all'imprenditore. L'ansia salirà ulteriormente quando Fabbri inviterà Can alla presentazione del nuovo prodotto, facendogli recapitare in ufficio un campioncino con la nuova fragranza. Il ragazzo la proverà proprio sotto lo sguardo pietrificato di Sanem, ma quest'ultima potrà tirare un sospiro di sollievo: il profumo non ha nulla a che fare con quello creato da lei.

Questa vicenda, però, peserà a Deren come un macigno sullo stomaco e la donna non sopporterà di portarsi questo peso sulla coscienza e per tale ragione confesserà a Can di essere stata lei a passare il progetto della campagna pubblicitaria ad Aylin, per poi farlo finire nelle mani di Enzo Fabbri. L'uomo, su tutte le furie, la licenzierà in tronco.