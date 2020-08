Ormai è ufficiale: tra Andrea Damante e Giulia De Lellis è crisi. Dopo le parole dell'influencer romana che non aveva dato molti indizi su cosa stesse accadendo, ma aveva detto di essere triste come il deejay veronese, adesso a parlare è l'ex tronista di Uomini e Donne. A riportare le dichiarazioni di Andrea è stato il settimanale Chi: il ragazzo ha confermato che, in questo momento, lui e Giulia hanno necessità di separarsi un po' per capire quale direzione prendere e comprendere se è il caso di andare avanti con la loro relazione amorosa.

Andrea Damante: 'Bisogno di svuotare la testa'

Dopo il cambio di look, Andrea Damante è ancora al centro dell'attenzione.

La rivista diretta da Alfonso Signorini ha raggiunto l'ex tronista UeD il quale, dopo aver dichiarato poco tempo fa che tutte le illazioni circa la rottura con Giulia erano solo 'cavolate', si è sbottonato un po' di più. 'Mettiamola così: abbiamo bisogno di staccare un attimo per capire se continuare o meno', ha detto Andrea, chiarendo e confermando in qualche modo che effettivamente la crisi con la De Lellis è una realtà.

'Abbiamo bisogno di svuotare la testa da troppe cose', ha poi proseguito il deejay veronese, che in questo momento sta vivendo la sua vita lontano dalla fidanzata. In effetti, dai social erano giunti diversi segnali evidenti di problemi tra i due, che si sono conosciuti al dating show di Maria De Filippi.

Se Andrea era volato in Sicilia per festeggiare le nozze di una parente, Giulia è stata a Roma, sua città natale, per stare con la sua amata nipotina nel giorno del compleanno della piccola a cui è molto legata.

Damante e De Lellis conducono vite separate

Vite separate, dunque, per la coppia che con il ritorno di fiamma aveva fatto sognare tutti i fan di Uomini e Donne.

Dopo un rottura durata due anni, Andrea e Giulia si erano riuniti passando il lockdown insieme a Pomezia. Sembrava andare tutto per il meglio, tanto che si era parlato addirittura di una gravidanza per l'influencer e di nozze imminenti con tanto di anello di fidanzamento al dito dell'ex corteggiatrice.

Invece l'idillio si è rotto e adesso, attraverso le pagine di Chi, i sostenitori della coppia sono passati da un dubbio a una certezza.

Cosa abbia portato i due giovani ad una nuova crisi non è chiaro e nessuno dei diretti interessati si è espresso in merito: sta di fatto che per il momento la situazione, almeno stando alle loro parole, non è del tutto chiara e definita. Sarà il tempo a dare le risposte necessarie ad entrambi. 'Poi vedremo', ha infatti concluso Andrea durante la breve dichiarazione rilasciata al giornalista di Chi. Non resta che attendere le nuove parole di Giulia e Damante.