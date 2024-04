Proseguono le anticipazioni di Terra Amara relativamente all'episodio che andrà in onda venerdì 26 aprile in prima serata su Canale 5, ancora in prime time dopo la puntata del 25 aprile. Mentre Sermin e Betul cercheranno di affrancarsi da Vahap mettendo a punto un piano contro Colak, peraltro quest'ultimo sarà messo alle strette anche da Zuleyha, in lotta per combattere le differenze di trattamento tra lavoratori e lavoratrici. Infine Hamran avrà un faccia a faccia con Hakan.

Fikret trova l'uomo che ha ucciso Fekeli

Durante la puntata che andrà in onda su Canale 5 in prima serata il 26 aprile, Colak non potrà contare su nessun bracciante per il lavoro nei suoi campi, visto che Zuleyha ingaggerà una lotta per combattere le differenze salariali tra uomini e donne.

Dunque, Colak si troverà in grossa difficoltà e deciderà di vendicarsi di Altun.

Hamran non si arrenderà e proseguirà con le sue minacce contro Hakan e Abdulkadir, colpevole di aver ucciso suo padre tanti anni prima. L'uomo invierà dei proiettili ai suoi 'nemici'. Così Hakan e Abdulkadir decideranno che l'unica cosa da fare è uccidere Hamran e chiederanno a Vahap di occuparsi della questione.

Nel frattempo, Fikret riuscirà a trovare Ali Riza, l'uomo che ha ucciso l'indimenticato zio Fekeli per conto di Abdulkadir. Fikret proporrà all'uomo di confessare di essere stato inviato da Abdulkadir a commettere l'omicidio ed in cambio lui si prenderà cura della sua famiglia. Ali Riza rifiuterà ma al contempo anche gli uomini di Abdulkadir, incaricati di ucciderlo, lo troveranno ma lui riuscirà a scappare.

Hamran punta una pistola contro Hakan

Vahap continuerà ad avere nel suo mirino Colak e farà trovare un topo morto nel suo ristorante facendo fuggire tutti i clienti. Intanto, Sermin e Betul, stanche di dover stare alle dipendenze di Vahap, metteranno a punto un piano contro Colak per potersi affrancare da ogni tipo di ricatto.

Con la scusa di dover prendere die vestiti di Betul, Sermin riuscirà ad aggirare le guardie della villa di Colak ed entrerà in casa dell'uomo sottraendogli una pistola.

Sul finire della puntata poi ci sarà un grosso colpo di scena: Hakan cadrà nella trappola di Hamran e quest'ultimo gli punterà una pistola alla testa.

Ennesimo cambio di programmazione per Terra amara

Dopo la messa in onda per due prime serate consecutive (25 e 26 aprile) ci sarà un nuovo cambio di programmazione per la dizi turca, probabilmente l'ultimo visto che ormai mancano davvero pochissimi episodi. Non più il venerdì sera, ma il giovedì in prime time è il momento fissato per l'appuntamento con le avventure di Zuleyha.

Infatti da giovedì 3 maggio su Canale 5 andrà in onda la seconda stagione di Viola come il mare con Can Yaman e Francesca Chillemi, nei panni dell'ispettore Francesco Demir e della giornalista Viola Vitale.