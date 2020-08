Lo scorso 18 luglio, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi si erano sposati a Roma in gran segreto. A distanza di un mese dall'evento top secret, i due sposi hanno festeggiato con i parenti e con gli amici in Salento. Non è chiaro perché la coppia abbia voluto convolare a nozze senza rendere pubblico il tutto. Sia l'attore che la ricercatrice universitaria avevano postato le immagini del rito civile, solamente una volta indossata al dito la fede nuziale.

I neo sposi hanno festeggiato in una masseria

Il 29 agosto Lino e Antonella hanno dato il via ai festeggiamenti. I neo sposi hanno indossato nuovamente i vestiti della cerimonia.

Addirittura, Liuzzi ha sfoggiato la stessa acconciatura di capelli: un romantico raccolto che le incorniciava il volto. Come location la coppia ha scelto una masseria a 5 stelle situata sull'alta cima della scogliera di Polignano a Mare. Nel corso della serata, gli invitati hanno potuto deliziare dell'ottimo cibo. Al termine dei festeggiamenti si sono aperte le danze.

Durante la festa di matrimonio, Lino Guanciale e Antonella Liuzzi hanno avuto il piacere di assistere all'esibizione di una ballerina di pizzica, ovvero il tipico ballo salentino: presi dall’entusiasmo anche i neo sposi si sono dilettati in un ballo. Ma non è finita qui, perché prima di concludere i festeggiamenti con amici e parenti l'attore e la sua consorte si sono lasciati andare in un romantico lento.

Come visibile da alcuni video postati, su Instagram, in più occasioni Guanciale ha baciato sua moglie. Le nozze della coppia potrebbero essere avvenute in modo segreto, per motivi logistici. A causa dello scoppio della pandemia, Lino e Antonella potrebbero aver deciso di pronunciare lo stesso il fatidico "sì".

La ricercatrice potrebbe essere in dolce attesa

Dopo le nozze effettuate con rito civile tra Lino Guanciale e Antonella Liuzzi, il settimanale Di Più avrebbe cercato di capire il motivo del matrimonio celebrato a porte chiuse. Alcuni amici della coppia avrebbero dichiarato, che la coppia voleva tenere nascosta a giornalisti e fotografi un pancino sospetto della ricercatrice universitaria.

Sulla rivista edita da Cairo Editore si legge: "Il desiderio più grande della coppia era quello di mettere al mondo un figlio". Tuttavia bisogna precisare che i neo sposi non hanno mai confermato la presunta gravidanza.

Terminati i festeggiamenti in Salento non è chiaro se la coppia andrà o meno in luna di miele. Dopo le nozze celebrate il 18 luglio, i neo sposi erano tornati a lavoro: l’attore era impegnato sul set de L’allieva 3 mentre la sua consorte aveva ripreso le lezioni a distanza.