Nel giorno in cui Eleonora Rocchini ha ufficializzato la sua storia d'amore con Nunzio Moccia sui social network, Giulia De Lellis ha deciso di esporsi per dire la sua in merito. L'influencer romana, che con la collega ha condiviso l'esperienza a Uomini e Donne qualche anno fa, si è detta felice per la serenità che l'altra ha raggiunto nel privato. Lo scambio di teneri messaggi tra le due ex corteggiatrici sta facendo discutere.

Il messaggio di Giulia De Lellis per Eleonora Rocchini

Dopo essere stata per settimane al centro del Gossip prima per un presunto ritorno di fiamma con Oscar Branzani e poi per le vacanze in compagnia di Nunzio Moccia, Eleonora Rocchini ha deciso di fare chiarezza sulla sua vita sentimentale.

Sul profilo Instagram dell'influencer, infatti, qualche ora fa è stato caricato un video dei più bei momenti che la stessa ha condiviso quest'estate con il suo attuale compagno, ovvero l'ex della sua ex cognata Dalila.

"Sei ossigeno puro", ha scritto l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne sotto al filmato che ha catturato l'attenzione di molti internauti e di un personaggio molto conosciuto in particolare.

Tra i tanti commenti che le immagini della coppia hanno ricevuto, spicca quello di una vecchia conoscenza della toscana: Giulia De Lellis.

La Rocchini augura il meglio a Giulia De Lellis

"Sì, sei decisamente felice. Questo è quello che conta", ha scritto Giulia De Lellis sotto al video con il quale Eleonora ha finalmente ufficializzato la sua relazione con Nunzio.

L'influencer romana, dunque, si è schierata dalla parte dell'amore e non ha dato ascolto alle tante critiche che la Rocchini continua a ricevere per essersi innamorata dello storico fidanzato di Dalia Branzani (sua ex cognata).

La toscana ha risposto alla collega con il seguente messaggio: "Pulcina, ti voglio così anch'io".

Le due ragazze si sono conosciute negli studi di Uomini e Donne oltre quattro anni fa, quando corteggiavano rispettivamente Andrea Damante ed Oscar Branzani. Dopo aver fatto coppia con i due tronisti per tanto tempo, Giulia ed Eleonora hanno preso strade diverse, frequentando altre persone e provando a mettere da parte il sentimento che è nato davanti alle telecamere.

Ad un fan che le ha chiesto se spera che la De Lellis possa essere felice come lei accanto al "Dama", la Rocchini ha risposto: "Io tifo per qualsiasi cosa possa illuminarle il cuore. Il nome del partner è irrilevante, e dovrebbe esserlo anche per voi".

Andrea Damante e Giulia De Lellis sempre più lontani

Se Eleonora Rocchini ha finalmente ritrovato la serenità accanto a Nunzio Moccia, la De Lellis è molto meno felice in questo periodo.

Sono un bel po' di settimane, infatti, che sul web e sui giornali di gossip si rincorrono le voci su una possibile rottura tra i Damellis. Si dice che Giulia e Andrea si siano lasciati da tempo, ma nessuno dei due l'ha ancora detto ai fan.

Un nuovo indizio a favore di questa teoria, però, l'ha fornito l'influencer pochi giorni fa: dopo aver aggiornati i followers sul suo buono stato di salute (tampone negativo al rientro dalle vacanze in Sardegna), la romana ha fatto sapere di aver preso in affitto una casa provvisoria.

Anche se è tornata a Milano dopo la fine dell'estate, la bella 24enne non si è recata nell'abitazione dove ha convissuto con Damante fino a pochi mesi fa: questa sarebbe l'ennesima conferma dell'addio che i due giovani si sarebbero detti a poco tempo dal loro ultimo ritorno di fiamma.

Mentre la De Lellis è in isolamento domiciliare volontario, il dj siciliano continua a fare la sua solita vita: palestra, amici e nuova musica da far uscire al più presto.