Maria De Filippi in un’intervista alla rivista Gente ha parlato a lungo di Belen Rodriguez e Stefano De Martino. La moglie di Maurizio Costanzo non sa se i due coniugi torneranno o meno insieme, ma “Queen Mary” è convinta che Stefano sia bravo a farsi perdonare l’imperdonabile.

La rottura tra il 30enne e la soubrette sudamericana è ormai sancita, ma non è escluso un ipotetico ritorno di fiamma. Belen ha sempre dichiarato che non è stata lei a mettere la parola fine alla storia d’amore con il danzatore campano.

Il commento di Maria De Filippi

Intervistata da Gente, Maria De Filippi ha raccontato di avere capito subito che Stefano e Belen ebbero un colpo di fulmine.

Adesso che i due coniugi non formano più una coppia, Maria De Filippi ha fornito la sua opinione su un presunto ritorno di fiamma. La conduttrice Mediaset ha descritto l’ex allievo di Amici come un ragazzo combina guai: “Se non fa pasticci non è lui”. De Filippi ha raccontato che quando Stefano è andato da Milano a Napoli per le riprese di Made in sud, è andato a trovarla. In modo ironico la moglie di Maurizio Costanzo ha affermato: “Ogni volte che viene, so perfettamente che sta combinando nuovi guai”. Tuttavia Maria ha precisato che in quell’incontro, il 30enne le ha parlato solamente dei suoi progetti di lavoro e non della situazione con Belen Rodriguez.

De Filippi ha spiegato che Stefano è un ragazzo molto particolare: “Ha la capacità di farsi perdonare l’imperdonabile”.

La conduttrice ha descritto il suo ex allievo come una persona un po’ “birichina”. La stessa De Filippi ha ammesso che in passato De Martino ha combinato qualche guaio anche dietro le quinte di Amici: “Aveva avuto una storia con un’altra ballerina”. Il riferimento di “Queen Mary” potrebbe essere al presunto flirt tra il danzatore campano e Giulia Pauselli.

In merito al presunto ritorno di fiamma tra Stefano e Belen, Maria De Filippi ha ammesso di non sapere come andrà a finire tra i due: “Con lui non si sa mai”. Infine, la conduttrice si è augurata che i due coniugi possano tornare insieme.

‘Belen sa emozionarsi’

Durante l’intervista con Gente, Maria De Filippi ha speso delle parole di stima anche nei confronti della soubrette.

La moglie di Maurizio Costanzo ha sottolineato una delle qualità di Belen Rodriguez: “Sa emozionarsi sempre, è rimasta un po’ bambina col cuore.”

“Queen Mary” ha spiegato che nel 2012 fu lei a volere la showgirl ad Amici in veste di guest star. Fu proprio in quell’occasione che Stefano e Belen persero la testa l’uno per l’altra. Una volta capita la situazione che si stava creando dietro le quinte Maria De Filippi decise di parlare con Emma Marrone, nonché fidanzata di De Martino nel 2012. Il resto lo sanno tutti, la cantante salentina uscì immediatamente dal triangolo cantando “Bella senz’anima”, in riferimento alla sua situazione sentimentale.