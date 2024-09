Le nomination della terza puntata del Grande Fratello hanno generato le prime tensioni tra i concorrenti. Nel momento in cui Lorenzo Spolverato ha cercato di scusarsi per aver nominato Luca Calvani, quest'ultimo ha perso le staffe: "Lasciami stare. Non ti posso perdonare quando vuoi tu". Solamente a notte fonda i due concorrenti hanno cercato di avere un chiarimento.

Il botta e risposta

Lunedì 23 settembre, su Canale 5, è andata in onda la terza puntata del GF. Durante una pausa pubblicitaria c'è stato un acceso botta e risposta tra Lorenzo Spolverato e Luca Calvani [VIDEO]a causa delle nomination.

Non sapendo chi nominare, Lorenzo ha infatti deciso di fare il nome di Calvani e come motivazione ha affermato: "Nomino Luca perché non ci conosciamo bene". In seguito Spolverato ha cercato di giustificare il suo gesto, ma l'attore non è sembrato averla presa bene: "Ti levi di torno? Lasciami stare. Non ti posso perdonare quando vuoi tu".

A quel punto Lorenzo ha replicato stizzito: "Ti levi non me lo dici. Modera i termini e portami rispetto".

Al ritorno dalla pubblicità il conduttore ha cercato di capire cosa fosse accaduto e Luca ha affermato: "Vedendolo in difficoltà gli ho detto di nominarmi, ma lui non voleva farlo. Nel momento in cui mi ha nominato, ci sono rimasto male". Dal canto suo Lorenzo ha cercato di giustificarsi: "Io volevo nominare una persona ma ho scoperto che era immune".

Una volta sentite le motivazioni di entrambi i concorrenti, Signorini ha tagliato corto: "Evitate le parolacce".

Il tentativo di chiarimento

Terminata la puntata i due concorrenti si sono ritrovati in giardino e hanno cercato di avere un chiarimento. Calvani ha affermato: "Ho perso le staffe perché ho visto la motivazione come un tradimento".

Lorenzo invece ha ribadito di essere stato preso alla sprovvista: "Io avrei nominato Tommaso gliel'ho detto anche a lui".

Infine Spolverato ha chiesto a Luca di dargli una seconda possibilità e di mettere da parte l'astio nei suoi confronti.

Le nomination della terza puntata

Durante la terza puntata concorrenti entrati lo scorso lunedì hanno dovuto effettuare le nomination palesi all'interno della Mistery Room.

Lorenzo ha fatto il nome di Luca

Clarissa Burt ha nominato Lorenzo

Yulia ha nominato Ilaria Clemente e viceversa

Ilaria Galassi, Eleonora Cecere e Pamela Petrarolo (considerate come unico concorrente) hanno fatto il nome di Enzo Paolo Turchi

Javier Martinez hanno nominato Ilaria Clemente

Shaila Gatta ha nominato Giglio

Tommaso, Jessica Morlacchi e Luca Calvani hanno nominato Yulia

Giglio ha fatto il nome di Clarissa

I concorrenti entrati giovedì invece hanno effettuato le nomination segrete in confessionale: