Nilufar Addati ha rotto il silenzio. L’ex tronista di Uomini e Donne è intervenuta su Instagram per smentire il presunto flirt con Andrea Petagna. La giovane ha chiesto di essere lasciata in pace, in modo da poter vivere la sua vita come una normale ragazza di 22 anni.

Le dichiarazioni di Nilufar

Nilufar Addati dopo l’addio con Giordano Mazzocchi non è più riuscita a trovare l’amore. Da qualche giorno sul web, i rumors hanno parlato di un avvistamento sospetto al Billionaire di Porto Cervo. Scendendo nel dettaglio, l’ex tronista di Uomini e Donne è stata vista allo stesso tavolo del calciatore del Napoli Andrea Petagna.

In seguito ai numerosi pettegolezzi sul suo conto, la diretta interessata ha deciso di fare chiarezza. Nilufar, su Instagram, ha dichiarato: “Da queste parti non c’è trippa per gatti”. Successivamente la giovane ha scritto: “Vorrei essere libera di vivere la mia vita sociale in modo normale. Lasciatemi in pace, grazie”. Insomma, Addati ha invitato tutti a non attribuirle delle frequentazioni che non ha mai intrapreso.

Mentre l’ex compagna di Giordano Mazzocchi è intervenuta per smentire i Gossip, lo sportivo ha preferito restare in silenzio. Andrea Petagna già in passato è finito al centro della cronaca rosa: il 25enne aveva corteggiato un’altra influencer italo-persiana Giulia Salemi. Inoltre, lo sportivo è single da quando è giunta al capolinea la relazione con l'ex Madre Natura Michelle Sander.

Giordano potrebbe avere un flirt con Viktorija Mihajlovic

Dopo la rottura Nilufar Addati e Giordano Mazzocchi sono rimasti in ottimi rapporti. I due ex protagonisti di Uomini e Donne non solo hanno trascorso il periodo di lockdown nello stesso appartamento, ma continuano anche a lavorare presso la stessa agenzia.

Tra l'altro l'ex tronista italo-persiana è rimasta in buoni rapporti anche con il fratello del suo ex compagno.

Se Addati sembra avere smentito il flirt con Andrea Petagna, il maestro di sci abruzzese da tempo sembra avere una particolare simpatia per Viktorija Mihajlovic. I due sarebbero stati avvistati nel centro di Roma per un giro notturno in monopattino.

Secondo quanto era stato riportato da Amedeo Venza ad incastrare i due giovani sarebbe stato l'orologio del Mazzocchi comparso in una storia della giovane. Inoltre, l'ex corteggiatore di Uomini e Donne avrebbe fatto una dedica alla sua nuova fiamma: "Sei bella come Roma". Nonostante i due diretti interessati non abbiamo mai commentato il presunto flirt, Amedeo Venza e Deianira Marzano sarebbero convinti di una particolare simpatia tra il giovane e la figlia dell'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic.