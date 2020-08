Nuovo spazio dedicato alle notizie su Beautiful, la soap opera che tornerà in onda da lunedì 24 agosto con le nuove puntate su Canale 5. Le trame Usa rivelano che Ridge Forrester non si darà pace dopo la scoperta della verità su Beth. In particolar modo, lo stilista avrà un confronto con Flo Fulton in carcere, dove si augurerà che abbia una pena esemplare per la sofferenza inflitta a Steffy e Thomas.

Beautiful: Shauna si reca in carcere da Flo

Le anticipazioni di Beautiful raccontano che Ridge sarà letteralmente furioso dopo l'incidente accorso a Thomas e la scoperta dello scambio delle culle. Per questo motivo, lo stilista mediterà vendetta contro chi ha fatto del male ai suoi figli.

Nel frattempo Flo sarà incarcerata con l'accusa di essere implicata nel gesto criminale del dottor Reese. A tal proposito, sua madre Shauna si recherà in carcere a trovarla per informarla che nessuno è disposto ad aiutarla. Anche Quinn deciderà di voltarle le spalle, tanto da pretendere che la donna lasci villa Forrester. La giovane Fulton non si meraviglierà dalla decisione della Fuller, in quanto consapevole di aver creato molta sofferenza alla sua famiglia, tra cui Wyatt. Inoltre Flo scoprirà dell'incidente accorso a Thomas, causato da una spinta di Brooke. In questo modo, la giovane capirà fino a che punto possono arrivare le Logan pur di difendere la propria famiglia.

Ridge non crede che Thomas sia coinvolto nello scambio delle culle

Stando agli spoiler della soap opera statunitense, si evince che Shauna rassicurerà la figlia sulle condizioni del Forrester, precisando che anche lui debba pagare per il male fatto.

Ma le sorprese non saranno finite per Flo, in quanto poco dopo riceverà la visita di Ridge in carcere.

Quest'ultimo apparirà furioso, in quanto crede che sia la responsabile di quanto accaduto a Thomas. Lo stilista, infatti, non crederà che quest'ultimo sia implicato nello scambio delle culle, tanto da accusarla di non aver provato a cercare il suo aiuto. La Fulton, a questo punto, sosterrà che il ragazzo gli aveva proibito di raccontare la verità, arrivando a minacciarla.

Nonostante questo, l'ex croupier di Las Vegas, dirà di essere contenta che il padre di Douglas sia uscito dal coma.

Ridge incolpa Flo della sofferenza di Steffy

Ridge non crederà alle parole di Flo, ricordandole di aver provocato un dolore profondo a Steffy. A tal proposito, le racconterà di aver visto sua figlia soffrire tantissimo quando è stata costretta a consegnare Phoebe/Beth alla legittima madre. Inoltre, Forrester aggiungerà che la madre di Kelly non si è ancora ripresa dalla dolorosa separazione, apparendo mortificata per quello che è successo. Per questo motivo, lo stilista sarà contento che la Fulton rimanga in galera per molto tempo per i problemi causati ai suoi figli.