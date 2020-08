La stagione autunnale di Canale 5, inizierà prima del previsto: i debutti di molti programmi di punta di Mediaset, infatti, avverranno già nella prima metà di settembre, come quello di Temptation Island mercoledì 9. La nuova edizione del Grande Fratello Vip, invece, esordirà lunedì 14 salvo cambiamenti dell'ultima ora e si sdoppierà come è accaduto l'anno scorso. Anche Tu sì que vales anticiperà rispetto al passato: il via è fissato per sabato 12 settembre.

Le novità di Temptation Island con Alessia Marcuzzi

Non sono passate neppure due settimane dalla fine della settima edizione di Temptation Island, che già si parla con insistenza delle puntate che andranno in onda in autunno.

Il reality tornerà tra poco più di un mese su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi, che prenderà il posto del veterano Filippo Bisciglia.

In queste ore ha cominciato a circolare sul web la notizia sulla data che Mediaset ha scelto per l'esordio dell'ottava stagione del format sui sentimenti: il primo appuntamento sarà trasmesso mercoledì 9 settembre e dovrebbe restare in questa serata della settimana fino alla sua conclusione.

Ultimamente, poi, si è detto che la conduttrice romana dovrebbe raccontare il viaggio nei sentimenti solo di coppie non famose: non dovrebbe essere confermato, dunque, il cast misto di amori Vip e Nip che ha contribuito al successo dell'edizione andata in onda a luglio.

Grande Fratello Vip e Temptation in onda contemporaneamente

Pochi giorni dopo Temptation Island 8, toccherà al Grande Fratello Vip debuttare su Canale 5 con una nuova edizione. Il sito di Davide Maggio ha anticipato che il reality condotto da Alfonso Signorini tornerà a far compagnia ai telespettatori a partire da lunedì 14 settembre (questa data potrebbe slittare di una o due settimane in base alle esigenze della rete).

Esattamente come è accaduto la scorsa primavera, anche la nuova stagione del format Mediaset sarà trasmessa due volte a settimana, al lunedì e al venerdì sera.

Per quanto riguarda il cast di "vipponi" che gli autori stanno mettendo su in questi giorni, ci sono ancora pochissime certezze. Nelle scorse ore è circolato il nome di Dayane Mello (modella brasiliana che ha avuto un flirt con Gianmaria Antinolfi, ultima fiamma di Belen Rodriguez) come possibile concorrente, ma per ora non c'è ancora nessuna ufficialità in merito.

Date d'inizio dei format più amati, da Temptation a Tu sì que vales

Tra le altre trasmissioni che esordiranno su Canale 5 nella prima metà di settembre, spicca la nuova edizione di Tu sì que vales. Il programma che permette a talenti di ogni genere di mostrarsi e ricevere premi e riconoscimenti, tornerà in Tv a partire da sabato 12 settembre: le registrazioni delle puntate sono iniziate già da qualche settimana e tutto il cast che ha contribuito al successo dell'anno scorso è stato riconfermato.

A condurre il format leader del sabato sera saranno ancora una volta Belen Rodriguez (che si sarebbe ridotta il cachet pur di partecipare alla nuova stagione), Martin Castrogiovanni e Alessio Sakara; in giuria confermati Maria De Filippi, Gerry Scotti, Rudy Zerbi, Teo Mammucari e Sabrina Ferilli in rappresentanza del popolo.

Giovedì 10 settembre, invece, saranno trasmesse le nuove puntate di Chi vuol essere milionario? con Scotti, mentre da domenica 13 Barbara D'Urso tornerà a far compagnia ai telespettatori con Live, il programma di approfondimento e spettacolo che è stato confermato per il terzo anno consecutivo nei palinsesti Mediaset.

Uomini e Donne, Pomeriggio 5 e Mattino 5 (trasmissioni del daytime di Canale 5), debutteranno tutte nella seconda metà di settembre.