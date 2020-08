Nuovo spazio con le novità su Beautiful, la soap opera americana che in Italia sta tenendo alta l'attenzione grazie allo scambio delle culle. Le trame delle puntate trasmesse ad agosto negli Usa annunciano che Katie Logan (Heather Tom) scoprirà i crimini commessi da Sally Spectra (Cortuney Hope), restandone sconvolta. In particolar modo, la madre di Will apprenderà che la stilista ha rapito Flo Fulton (Katrina Bowden) e finto di avere una malattia incurabile da una rivelazione di Wyatt.

Beautiful: Sally finge di avere una malattia terminale

Le anticipazioni di Beautiful trasmesse a inizio agosto sull'emittente statunitense Cbs raccontano che Katie scoprirà la natura diabolica di Sally.

Tutto avrà inizio quando la giovane organizzerà un piano che farà molto discutere i fan. Difatti, la stilista fingerà di avere una malattia terminale grazie alla complicità della dottoressa Penny Escobar. In seguito, Spectra confesserà a Logan di essere ammalata. Proprio quest'ultima spargerà la notizia a tutti i familiari compreso l'ex fidanzato. Per quest'ultimo, Spencer deciderà di lasciare Flo per restare accanto a Sally negli ultimi giorni di vita. I telespettatori scopriranno che la donna sta fingendo di morire solo per tornare tra le braccia del fratello di Liam. Non contenta, la stilista della Forrester Creations si spingerà addirittura a sequestrare Flo nel suo appartamento. Una mossa che gli si ritorcerà contro.

Wyatt corre in soccorso di Flo

Dagli spoiler della soap opera trasmessi attualmente in America, si evince che Flo scriverà un messaggio d'aiuto per Wyatt sulla lingerie di Sally dopo averla fatta cadere rovinosamente a terra. Nel frattempo, Spencer arriverà a casa della stilista, dove leggerà il messaggio scritto sul lato b della fidanzata.

L'uomo, a questo punto, scoprirà che Fulton è stata rapita, tanto da correre in suo soccorso. In questo frangente, il fratello di Liam verrà a conoscenza che Spectra non soffre di nessuna patologia.

Katie scopre di essere stata ingannata da Sally

Nel corso della puntata trasmessa il 4 agosto sulla Cbs e tra circa un anno su Canale 5, Katie apprenderà di essere stata tradita da Sally.

In particolare, la sorella di Brooke si recherà a casa di Flo e Wyatt dopo aver ricevuto uno strano messaggio di scuse da parte di Spectra. Ed ecco, che la coppia rivelerà a Logan, che Spectra ha preso in giro tutti. La madre di Will apparirà sollevata che la ragazza non stia morendo, ma allo stesso tempo delusa per essere stata ingannata. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Wyatt aggiungerà che la sua ex è arrivata a sequestrare Flo nella sua abitazione con la complicità di Penny. Parole, che sconvolgeranno Katie, la quale vorrà avere un confronto a quattrocchi con la stilista