Roberta Di Padua ha lanciato frecciatine sul suo profilo Instagram verso le persone che prima di sponsorizzare qualcosa sui social fanno delle premesse e dei piagnistei. La dama di Uomini e donne potrebbe aver fatto riferimento alle ultime storie di Veronica Ursida, con la quale i rapporti non sono idilliaci ma, nelle sue storie, non l'ha mai menzionata.

Roberta Di Padua potrebbe avercela con Veronica Ursida

Nella giornata di lunedì 24 agosto, Roberta di Padua ha pubblicato alcune storie sul suo profilo Instagram in cui ha fatto affermazioni probabilmente rivolte a Veronica Ursida: ''Stavo guardando un po' di storie così, sui social come sempre e ho notato che alcune persone per sponsorizzare ormai anche una maglietta o un pantalone, partono dalla preistoria e partono soprattutto da un piagnisteo che ormai ha rotto veramente.

Dalla solita retorica che fa acqua da tutte le parti, perché non vi crede più nessuno''

Le storie di Veronica Ursida a cui potrebbe aver fatto riferimento Roberta Di Padua

Roberta Di Padua potrebbe aver visto le ultime storie di Veronica Ursida, nelle quali ha sponsorizzato un completino composto da un top e un pantalone sportivo. La dama romana, per convincere le follower ad effettuare l'acquisto, ha fatto delle premesse sulle riflessioni che sta facendo in questi giorni difficili per lei. Veronica ha detto alle fan che ognuna ha delle caratteristiche e dei difetti che le rendono uniche. Subito dopo aver fatto queste affermazioni, la dama romana ha pubblicizzato il completo che indossava, invitando le seguaci a comprarlo.

Lo sfogo di Roberta Di Padua

Roberta Di Padua ha proseguito il suo discorso chiedendo ai diretti interessati di smetterla di continuare a comportarsi così sui social: ''Diamoci una regolata perché la falsità sta uscendo anche dalle vostre orecchie. Schifata, completamente schifata. Sponsorizzate e basta no?

A che serve tutta questa lagna? Per far pena? Ma chi vi crede più? Anche perché non fate venire voglia di comprare, fate venire solo lo sdegno. Inclassificabile. Le parole sono proprio finite''. Anche se non l'ha mai menzionata nelle sue storie Instagram, Roberta di Padua potrebbe aver fatto riferimento a Veronica con cui ha avuto alcuni scontri verbali nelle puntate di Uomini e Donne.

Al momento la Ursida non ha ancora replicato alle parole di Roberta. Attualmente le due dame laziali sono single e potrebbero pertanto ritornare a sedersi nel parterre femminile del dating show di Canale 5. Non resta che attendere la messa in onda della trasmissione per scoprire se saranno ancora in cerca dell'uomo della loro vita nel programma di Maria De Filippi.