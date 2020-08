Sarebbe finita per l'ennesima volta tra Giulia De Lellis e Andrea Damante: questo almeno è quello che sostiene l'influencer Amedeo Venza nelle ultime ore, dopo aver ricevuto una "soffiata" sulla chiacchierata coppia. Ad allontanare pare in modo definitivo i Damellis, però, non ci sarebbe nessun tradimento stavolta: si dice che i ragazzi si siano detti addio a causa di continue discussioni per incompatibilità di carattere e poca alchimia.

Possibile addio tra Giulia De Lellis e Damante

L'indiscrezione che ha appena lanciato Amedeo Venza su Instagram è una doccia fredda per i sostenitori di una delle coppie più amate degli ultimi anni.

L'influencer, infatti, ha usato il suo profilo per riportare un Gossip su come sarebbe andata a finire tra Giulia De Lellis e Andrea Damante a più di un mese dall'inizio della loro crisi.

Nelle Stories del pugliese, dunque, si legge: "Giulia e Andrea, la resa dei conti. Pare che si siano lasciati definitivamente, ma nessuno dei due ha il coraggio di comunicarlo ai fan".

Stando a questo rumors, dunque, la romana e il dj si sarebbero detti addio già da un po' ma starebbero temporeggiando nell'ufficializzarlo per paura della reazione che potrebbero avere le tantissime persone che li seguono con affetto sin dall'inizio della loro storia d'amore a Uomini e donne.

Che tra i Damellis le cose non andassero più bene, lo si era intuito dalle vacanze separate che hanno fatto (entrambi in Sardegna ma con compagnie diverse), dagli sfoghi che hanno avuto sui social network o sulle riviste e dalla frecciatina che la 24enne pare aver mandato all'ex cominciando a leggere il libro intitolato "Donne che amano troppo".

I motivi della presunta rottura tra Giulia De Lellis e Damante

L'indiscrezione del quale si è fatto portavoce Amedeo Venza, tira in ballo anche i motivi che avrebbero provocato l'ennesima separazione tra i Damellis.

"Non c'entrano le corna o cose del genere, nessuno dei due ha tradito l'altro", ha fatto sapere il pugliese prima di rendere pubblico la ragione per la quale Andrea e Giulia non starebbero più insieme.

"Semplicemente poca alchimia, non andavano più d'accordo", ha concluso l'influencer nella Instagram Stories che alcuni siti di gossip stanno riportando stamattina, martedì 25 agosto.

Una delle coppie più amate, dunque, sarebbe di nuovo scoppiata a pochi mesi dall'ultimo chiacchieratissimo ritorno di fiamma: era marzo quando i paparazzi beccarono la De Lellis e Damante al ritorno dal supermercato durante la quarantena (che hanno trascorso insieme a Pomezia, casa di lei).

Fino a metà luglio i due sembravano andare d'amore e d'accordo, poi improvvisamente si sono allontanati, confermando quasi subito di essere in crisi.

Le ultime dichiarazioni di Giulia De Lellis sull'amore

Prima che Amedeo Venza diffondesse sui social network il rumors sulla rottura definitiva con Andrea Damante, Giulia De Lellis si era sbilanciata un po' in merito ad alcuni video caricati su Instagram.

La giovane per giustificare ai fan la sua poca attività sul web, ha fatto sapere loro di dedicare intere giornate ai suoi parenti, con il quale è in vacanza in Sardegna da poco prima di Ferragosto.

"Diciamo che non è un periodo wow e non ve lo nascondo. Quando vivete questi momenti no, state con la vostra famiglia.

È la soluzione a tutto", ha detto la bella influencer qualche sera fa.

Il dj, invece, si è goduto qualche giorno di riposo nella casa siciliana di mamma e papà e nelle scorse ore è tornato a Milano, nella casa dove ha convissuto con Giulia fino a poco prima dell'inizio dell'estate. Sarà interessante vedere cosa accadrà tra i Damellis quando le vacanze finiranno e la 24enne tornerà in città.