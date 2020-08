Il Segreto dopo aver tenuto compagnia ai telespettatori con le repliche della prima stagione quest'estate, torna con gli episodi inediti della stagione conclusiva a partire dal 31 agosto. Le trame inerenti agli episodi in onda dal 31 agosto al 5 settembre, rivelano che don Raimundo avrà dei sospetti su Isabel quando scoprirà che la donna ha acquistato diverse proprietà appartenute a Francisca. Nel frattempo, Alicia progetterà di rapire don Ignacio, mentre l'uomo scoprirà che Carolina e Pablo hanno da tempo una relazione segreta. Infine, Marta si recherà a La Habana per avere un confronto con Adolfo, il quale è in procinto di sposare sua sorella Rosa.

Il Segreto, trame al 5 settembre: Raimundo fa una scoperta importante

Le trame de Il Segreto dal 31 agosto al 5 settembre rivelano che Rosa chiederà a sua sorella Marta di essere la damigella d'onore del suo matrimonio e lei accetterà. Nel frattempo, Manuela chiederà più volte a Carolina per quale motivo esce così spesso, ma non ricevendo risposte in merito la punirà proibendole di lasciare la villa. Poco dopo, Onesimo sarà terrorizzato da alcuni uomini tedeschi che chiedono di lui e così racconterà ai parenti cosa è successo quando soggiornava in Germania. Intanto, Mauricio dirà a Raimundo di aver scoperto che Isabel ha comprato quasi tutti i terreni appartenuti a Francisca.

Più tardi, Matias boccerà tutti i progetti di Alicia e Damian non trovandoli adeguati, mentre in seguito a un incontro tra Rosa e Adolfo, Marta avrà una brutta reazione ad una domanda del padre.

Poco dopo, Marta chiederà al padre di lavorare in fabbrica e l'uomo accetterà proponendole il ruolo di contabile. Lei accetterà anche se gli dirà che ha intenzione di lavorare al progetto dei barattoli. Successivamente, Dolores inizierà un nuovo ''sciopero del resto'' mandando su tutte le furie Tiburcio.

Il Segreto, spoiler fino al 5 settembre: Raimundo farà arrabbiare Isabel

Gli spoiler de Il Segreto fino al 5 settembre ci dicono che Raimundo vedrà Antonita con una cesta ricolma dei fiori preferiti di Francisca, proprio per questo motivo i sospetti che ha sempre avuto su Isabel si rafforzeranno. Nel frattempo, Alicia si scontrerà con il padre, mentre in seguito insieme a Damian progetterà di assaltare il furgone portavalori.

Intanto, Pablo inizierà a stare un po' meglio e Carolina prenderà nuovamente in considerazione la possibilità di fuggire insieme. Poco dopo, al ricevimento per il fidanzamento tra Adolfo e Rosa, Isabel cercherà di mettere in difficoltà don Ignacio, mentre Adolfo continuerà a dare il tormento a Marta. Inoltre metterà nuovamente in difficoltà Rosa generando in lei uno stato d'ansia, tuttavia, il party filerà liscio senza problemi. Nel frattempo, Raimundo in seguito alla confessione di Mauricio si recherà alla Habana e chiederà a Isabel per quale motivo ha acquistato le proprietà che furono di Francisca. La marchesa andrà su tutte le furie per quella domanda e gli risponderà in maniera stizzita.

Più tardi, Matias boccerà il progetto di Alicia di assaltare il portavalori. Marta invece andrà a La Habana per parlare con Adolfo.

Il Segreto: Onesimo finge di essere morto

Nei prossimi episodi de Il Segreto vedremo Antonita in preda al panico per l'arrivo di Inigo. La domestica cercherà in tutti i modi di non farlo andare in giardino dove si trova Francisca. Nel frattempo, Onesimo si renderà conto che l'unico modo che ha per sfuggire a Gunther è fingere si essere morto. Più tardi, Tomas si recherà alla locanda con una scusa e dirà a Marcela cosa pensa del suo matrimonio con Matias. Intanto, Raimundo riceverà una telefonata e partirà per andare a cercare Francisca. Più tardi, Manuela sempre più sospettosa nei confronti di Carolina, la seguirà e scoprirà che la ragazza ha nascosto Pablo in soffitta.

Intanto, Onesimo con la complicità dei paesani metterà in scena la sua morte, mentre Antonita e Francisca si convinceranno che il capitano Huertas sia innamorato di Isabel e che le faccia la corte.

Manuela dopo aver sorpreso Carolina e Pablo accetterà di mantenere il segreto, anche se racconterà tutto a Encarnacion. Quest'ultima, a quel punto deciderà di rivelarle che Carolina e Pablo hanno una relazione. Nel frattempo, Alicia si scontrerà con Tomas e approfitterà per trattarlo male. Poco dopo, il capitano Huertas andrà alla villa con l'intento di fare una perquisizione e arrestare Pablo, ma non ci riuscirà, in quanto, Manuela con alcuni sguardi farà capire a don Ignacio che deve fermarlo. Poco dopo, don Ignacio verrà a sapere tutto e lo stesso Pablo gli dirà che ha da tempo una storia con Carolina.

L'uomo, a quel punto cercherà una soluzione per mettere al sicuro il ragazzo. Intanto, Alicia e Damina si incontreranno e decideranno di rapire don Ignacio, mentre Gunther non crederà alla morte di Onesimo e chiederà a tutti dove si trovi il giovane.