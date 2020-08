Stefano De Martino e Belen Rodriguez sono da settimane al centro dei Gossip in seguito alla fine della loro storia d'amore. Dopo la separazione di una delle coppie più amate del mondo dello spettacolo, in rete ci sono state numerose ipotesi sulle motivazioni che avrebbero portato alla rottura fra la show girl argentina e il ballerino fra i quali i tradimenti da parte di Stefano e insofferenza da parte del conduttore di Made in Sud in merito alla costante presenza della famiglia Rodriguez nelle loro vite. Sul numero di Chi, in edicola da mercoledì 12 agosto, è stato fornito un dettaglio in più, ossia che De Martino vorrebbe tornare con Belen, ma la presentatrice non sembra volerlo.

De Martino vorrebbe tornare con la mamma di suo figlio

Sul settimanale diretto da Alfonso Signorini è stato rivelato un retroscena sul rapporto attuale fra Stefano e la Rodriguez. Secondo quanto riportato sul magazine, sembrerebbe che De Martino, al momento, vorrebbe tornare sui suoi passi, ma Belen non vorrebbe ridare un'altra chance al ballerino. La modella ha da poco terminato il breve flirt con l'imprenditore Gianmaria Antinolfi, mentre De Martino non avrebbe avuto nessun ritorno di fiamma con la ex Emma Marrone. Sul nuovo numero di Chi è riportato che Stefano starebbe facendo di tutto per ritornare con la ex moglie ma, al momento, non avrebbe ottenuto nessun risultato in quanto Belen sarebbe irremovibile.

Belen non vuole perdonare Stefano De Martino

Belen, nonostante i tentativi del suo ex compagno di voler ricostruire una famiglia insieme, avrebbe messo davanti un muro al ballerino, sul quale c'è scritto: ''Nessun perdono'', secondo quello che si legge sul settimanale Chi. Proprio pochi giorni fa, la mamma di Santiago, intenta a cantare la canzone di Gianluca Grignani: 'La mia storia tra le dita', ha cambiato il testo, lanciando una probabile frecciatina a Stefano.

La show girl argentina nel momento in cui ha intonato le parole: ''Un uomo va anche perdonato'', ha pronunciato un secco ''No'', facendo forse riferimento alla sua relazione con il ballerino, confermando quindi che non vorrebbe quindi dare una nuova occasione al suo ex compagno.

La storia fra Stefano De Martino e Belen Rodriguez

La storia fra Belen Rodriguez e Stefano De Martino è terminata da pochi mesi e le motivazioni non sono state rese note dai diretti interessati. Le uniche cose certe sono state le smentite che la coppia ha fatto riguardo ad alcuni gossip circolati in rete. Nello specifico, Belen era stata fotografata in un ristorante una sera, dove era presente anche il suo ex fidanzato Andrea Iannone. In quell'occasione la conduttrice aveva smentito i rumors attraverso un video pubblicato sul suo profilo social. Stefano De Martino invece aveva dovuto smentire un flirt che gli era stato attribuito con Alessia Marcuzzi che sarebbe stata l'ipotetica causa della fine della sua storia con la Rodriguez.

Non resta che attendere un po' di tempo, per capire se Belen riuscirà a perdonare Stefano.