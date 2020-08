L'attesa dei fan di Daydreamer - Le ali del sogno sta per terminare. Da lunedì 17 agosto, infatti, ritornerà puntuale l'appuntamento con la soap opera dell'estate di Canale 5 che sta appassionando milioni e milioni di telespettatori. Dopo la pausa per la sosta estiva (che proseguirà fino a venerdì 14 agosto), la serie-tv turca con Can Yaman riprenderà la sua consueta programmazione andando in onda alle 14:45 (in attesa del ritorno di Uomini e donne di Maria De Filippi). E nell'episodio in onda lunedì pomeriggio, i colpi di scena non mancheranno: occhi puntati su Sanem ed Emre che avranno un nuovo duro scontro circa il loro 'segreto'.

Daydreamer - Le ali del sogno, anticipazioni 17 agosto 2020

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di Daydreamer che sarà trasmessa lunedì 17 agosto in prima visione su Canale 5, rivelano che la mamma di Sanem finirà in ospedale per sottoporsi a un intervento. Mevkibe, infatti, non sapeva che Nihat le aveva organizzato una sorpresa per il loro anniversario, nascondendo un anello all'interno di un kofte, che la donna ignara di tutto, aveva mangiato.

A quel punto, quindi, è stata necessaria la corsa in ospedale, dato che bisognava espellere l'anello dal corpo della donna. Gli spoiler della soap opera rivelano che a quel punto la mamma di Sanem dovrà accettare di farsi un intervento, così da poter recuperare l'anello.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni della nuova puntata di Daydreamer, che andrà in onda lunedì 17 agosto, rivelano che tra Sanem ed Emre ci sarà un nuovo duro confronto al Luna Park. La ragazza rinfaccerà al giovane Divit la loro passata alleanza contro Can. Adesso che la sua storia con il fotografo sta andando in porto, deciderà di dirgli tutta la scomoda verità?

Prosegue il successo di ascolti di Daydreamer

Anche questa settimana, quindi, i colpi di scena non si faranno attendere per tutti i i protagonisti di Daydreamer, che prosegue la sua corsa vincente dal punto di vista degli ascolti. La serie turca nel giro di poche settimane è riuscita a conquistare il gradimento di circa due milioni e mezzo di spettatori al giorno e in diverse occasioni è risultata la soap più vista del daytime di Canale 5, battendo anche Beautiful e Una Vita, che da anni popolano la fascia post Tg della rete ammiraglia Mediaset.

Un grande trionfo per questo prodotto che vede protagonista l'attore Can Yaman, ormai uno dei personaggi più amati e seguiti dal pubblico italiano. Intanto Can prosegue la sua scalata verso il successo e in Turchia è da poco uscita la nuova serie che lo vede protagonista: non si esclude che prossimamente possa approdare anche sugli schermi italiani.