Non è un buon momento quello che stanno attraversando Teresa Langella e Andrea Dal Corso. Dopo un inizio di relazione burrascoso, i due sembravano aver raggiunto un ottimo equilibrio. Adesso però qualcosa potrebbe essere cambiato: a dichiarare l'indiscrezione sulla possibili crisi è stata Deianira Marzano. La blogger, sempre ben informata sui fatti di Gossip, ha affermato in una storia su Instagram che la coppia, che si è innamorata sotto lo sguardo attento delle telecamere di Uomini e Donne, avrebbe dei problemi per via della distanza.

Teresa e Andrea in crisi per la lontananza

Probabile crisi in corso tra Teresa e Andrea: il loro amore ha avuto una partenza difficile.

L'ex corteggiatore ha detto prima di no alla scelta fatta al castello, per poi corteggiare spasmodicamente la napoletana, che alla fine ha ceduto. I due, inseparabili, hanno scelto di andare a convivere a Milano, ma il lavoro li ha allontanati. Teresa Langella ha dovuto spostarsi a Roma per il suo lavoro a Radio 105.

Teresa, infatti, conduce il programma A me mi piace al fianco di Barty Colucci. Per la giovane che aspira a entrare nel mondo dello spettacolo, in qualità di showgirl e presentatrice, è stata un'occasione d'oro per farsi conoscere nell'ambiente e per questo non se l'ha fatta scappare. D'altra parte l'amore potrebbe averne risentito. Andrea infatti, che si divide tra il suo lavoro di modello e quello d'imprenditore vinicolo, è rimasto a Milano.

Di fatto la convivenza per la coppia non si mai realizzata concretamente.

L'indiscrezione di Deianira Marzano

"Abbiamo momenti di alti e bassi, come ogni essere umano", aveva dichiarato qualche tempo fa Teresa in un'intervista concessa al settimanale Mio. In quell'occasione l'ex tronista di Uomini e Donne aveva anche precisato: "Il nostro amore è nato in tv ed è normale che la gente voglia sapere, ma è un continuo martellarmi con queste accuse di business e questa storia che siamo in crisi".

Per questa ragione le parole della blogger Deianira Marzano non risultano tanto improbabili. Non è da escludere che il fatto di potersi vedere poco abbia fatto inclinare il rapporto tra i due volti noti del dating show di Maria De Filippi.

Adesso non resta che attendere che siano i diretti interessati a confermare o smentire questa indiscrezione.

Solitamente entrambi sono molti attivi sui social, però c'è da chiedersi se sia Andrea che Teresa abbiano o meno voglia di condividere un momento tanto delicato sui social, sempre qualora la notizia della presunta crisi fosse confermata. I fan dovranno attendere la prossima dichiarazione ufficiale.