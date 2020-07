La fine della relazione tra Riccardo Guarnieri e Ida Platano è ormai di dominio pubblico. L'ex cavaliere del trono over di Uomini e donne, raggiunto dal magazine ufficiale del dating show, però, ha preferito non rilasciare interviste, Riccardo adesso vuole solo silenzio e non ha alcuna intenzione di parlare della sua ennesima crisi con l'ex dama. Pare, infatti, che stavolta si possa fare ben poco per ricucire il rapporto visto che, tornato attivo su Instagram, il tarantino ha scritto un messaggio molto malinconico: 'Ad alcuni per essere felici manca solo la felicità'.

Riccardo: 'Vorrei solo silenzio e pace'

Dopo la convivenza durante la quarantena e un anello di fidanzamento che lasciava pensare ad un matrimonio molto vicino, Ida e Riccardo si sono lasciati. Se Platano a Uomini e Donne Magazine ha dichiarato che effettivamente tra lei e il Guarnieri era tutto finito, fino ad oggi l'ex cavaliere ha preferito stare zitto. Nessuna dichiarazione da parte dell'affascinante tarantino che pare intenzionato a seguire la stessa linea anche nei prossimi giorni.

'Non ho voluto e non voglio rilasciare interviste sulla mia storia con Ida, né prima né dopo le sue dichiarazioni', ha detto Riccardo al giornalista della rivista del programma di Maria De Filippi. Ora vorrei solo silenzio e pace.

E stare con la mia famiglia', ha concluso l'ex cavaliere. Queste sono state le uniche parole dell'uomo che lasciano trasparire un velo di tristezza. Non è ben chiaro cosa si accaduto tra i due tanto da portarli a dividersi dopo tanti giorni passati fianco a fianco.

Tra ex dama ed ex cavaliere è finito l'amore?

Ida deciderà di replicare a queste poche parole del suo ex fidanzato? E' evidente che tra i due i rapporti si sono conclusi in modo brusco. Molto spesso la ex coppia ha discusso davanti alle telecamere di Uomini e Donne e adesso i due sceglieranno di portare di nuovo i loro problemi davanti al pubblico di Canale 5?

Ogni risposta è rimandata all'inizio delle registrazioni della trasmissione. Così come per la storia di Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, alias Sirius, cresce la curiosità per quanto riguarda ciò che è accaduto a Ida e Riccardo.

I due potrebbero anche scegliere i social per chiarire la situazione: se solo da poche ore Guarnieri è tornato attivo su Instagram, Platano è sempre molto presente. La ex dama ha dovuto difendersi da duri attacchi rivolti al suo fisico, ma non ha fatto ancora cenno alla crisi amorosa che sta attraversando. L'amore tra i due, finora, ha sempre trionfato, nonostante le grandi incomprensioni, adesso però la storia potrebbe essere giunta al capolinea. I prossimi mesi saranno quelli decisivi.