Sono giorni molto frenetici quelli che stanno vivendo due protagonisti della scorsa stagione di Uomini e donne: dopo aver annunciato la loro improvvisa rottura su Instagram, Giovanni Longobardi e Veronica Ursida sono finiti al centro delle critiche per un possibile accordo. Da quando in rete hanno iniziato a circolare le foto degli incontri che ci sono stati tra i due ex dopo la separazione, in tanti si sono esposti per accusarli di essere finti: la dama del trono over si è sfogata sui social arrivando alle lacrime.

Giovanni e Veronica avvistati a Pompei: la coppia di U&D criticata

Cosa sta succedendo davvero tra Veronica e Giovanni a pochi giorni dall'inizio della nuova stagione di U&D?

È questa la domanda che si stanno facendo i fan del programma, dopo aver letto le ultime notizie che sono trapelate sull'ex coppia.

A un paio di giorni dall'annuncio della loro rottura, infatti, Veronica e Giovanni sono stati visti insieme. Nella giornata del 20 agosto, inoltre, sia la dama che il cavaliere hanno pubblicato una storia su Instagram di un monumento storico di Pompei, facendo intuire che si trovavano nello stesso posto.

Da quando ha cominciato a spargersi la voce che lei e il fidanzato potrebbero non essersi mai lasciati, la romana ha scelto di usare i social network per fare un'importante precisazione. La bionda protagonista del dating show ha voluto rispondere a chi la sta accusando di essere una persona finta, ovvero di aver inscenato la fine della sua relazione pur di tornare in televisione e parlarne.

Lo sfogo della dama di U&D dopo le accuse

In alcuni video che ha caricato sul suo profilo Instagram, Veronica ha detto: "Di finzione qui non c'è niente. Abbiamo bruciato una vacanza, dovevano stare insieme un'altra settimana".

La dama del trono over di U&D, poi, ha confermato che ieri era con Giovanni a Castellammare: "Quando siamo tornati, io sono rimasta lì fino al pomeriggio.

Ci siamo incontrati vicino al santuario di Pompei e poi ci siamo salutati".

La romana ha anche specificato che tra lei e Longobardi ci sono ancora tanti problemi, ma essendo due persone adulte e rispettose non si sono messi a discutere in pubblico (per questo motivo chi li ha visti insieme ha parlato di serenità e non di astio).

"Adesso ci siamo staccati per riflettere", ha aggiunto Veronica quasi in lacrime dopo giorni in cui riceve critiche e accuse da chi non crede nella sua buonafede.

Possibile ritorno a U&D per Veronica e Giovanni

Facendo fatica a trattenere le lacrime, la dama di U&D si è rivolta a chi le sta puntando il dito contro ed ha detto: "Se per voi siamo finti, mi dispiace", proseguendo "smettetela di dire queste cose o pensatela come vi pare. Noi ce la stiamo vivendo in pieno".

Veronica, dunque, ha provato a difendersi dalle critiche di chi pensa che lei e Giovanni abbiano inscenato la loro rottura pur di assicurarsi un invito ad almeno una puntata della nuova stagione del dating show. Si sa, infatti, che le coppie consolidate non partecipano alle registrazioni, se non sporadicamente per raccontare come va tra loro.

Forse memori di quello che è accaduto con Ida Platano e Riccardo Guarnieri prima e con Pamela Barretta ed Enzo Capo poi, può essere che Veronica e Giovanni abbiano voluto attirare l'attenzione dei media e della redazione sul loro rapporto per prendere parte agli appuntamenti che saranno registrati a partire dal prossimo 27 agosto.

Soltanto tra una settimana, dunque, si saprà se i due (ex?) parteciperanno alla prima puntata della nuova edizione di Uomini e Donne, per spiegare come stanno realmente le cose tra loro e perché hanno rotto improvvisamente pochi giorni fa.