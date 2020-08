Cresce l'attesa da parte del pubblico di Canale 5 per l'ottava e ultima puntata di Come sorelle, la nuova fiction di importazione turca che nel corso di queste calde settimane estive ha intrattenuto circa due milioni di telespettatori. Dopo diversi cambi di palinsesto (dovuti alle partite di calcio della Champions League), l'appuntamento finale con la serie verrà trasmesso ufficialmente di mercoledì: la messa in onda, infatti, è prevista per il 26 agosto a partire dalle 21:30 circa sulla rete ammiraglia del Biscione.

E le anticipazioni su quello che succederà rivelano che sarà un episodio a dir poco scoppiettante, durante il quale tutte le verità verranno finalmente al pettine.

Come sorelle, le anticipazioni dell'ultima puntata del 26 agosto: Cemal confessa la verità

Nel dettaglio, infatti, le anticipazioni di questa ottava e ultima puntata di Come sorelle in programma il prossimo mercoledì 26 agosto in prime time, rivelano che Cemal dopo che è stato fermato da Kenan, sarà sempre più convinto del fatto che ormai le ragazze sappiano tutta la verità.

Molti dei nodi che si sono intrecciati nel corso di queste settimane verranno finalmente sciolti e si arriverà a scoprire tutta la verità. Per esempio si saprà con certezza che è stata Cahide ad introdursi all'interno dell'abitazione di Cemal mentre quest'ultimo è stato il responsabile dell'incendio che è avvenuto all'interno della tenuta.

Gli spoiler dell'appuntamento finale con Come sorelle rivelano che a quel punto Cemal deciderà di svuotare definitivamente il sacco e ammetterà che il suo scopo principale era quello di riuscire a sposare Cahide, così da costringerla a vivere secondo le sue regole e le sue direttive.

Ufuk incastra Cemal

Poco dopo, infatti, deciderà di trasferirsi a casa loro per poter rendere la loro vita un vero e proprio inferno. Ma dopo l'ennesima mancanza di rispetto, Ufuk deciderà di prendere in mano la situazione e, stufa del suo modo di fare, deciderà di consegnare a Kenan tutte le prove che aveva sempre occultato per coprire Cemal dall'accusa di omicidio del fratello Mehmet.

Le anticipazioni della fiction turca, inoltre, rivelano che le cinque donne non hanno alcuna intenzione di arrendersi e cominceranno a progettare la fuga verso la Grecia.

Insomma un finale di stagione che si preannuncia decisamente imperdibile per i numerosi fan di Come sorelle che in queste settimane hanno seguito e si sono appassionati alle intricate vicende. Per chi non avesse avuto ancora la possibilità di vedere gli episodi di questa prima stagione in prima visione assoluta, c'è sempre la possibilità di riguardare la fiction turca in replica streaming online accedendo al portale web gratuito MediasetPlay.it, di cui è possibile scaricare anche l'applicazione omonima per i cellulari.