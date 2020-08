È tutto finito tra due protagonisti della passata edizione di U&D: Veronica Ursida e Giovanni Longobardi si sono detti addio a pochi giorni dal via alle registrazioni delle nuove puntate del dating-show per ragioni che non sono ancora state rese note. Il cavaliere del Trono over, però, sul suo profilo Instagram ha precisato che è stata la sua ex a sbagliare e a costringerlo a mettere fine alla loro già turbolenta relazione.

La versione del cavaliere di U&D Over

Dalle vacanze insieme all'addio: è questo il riassunto degli ultimi giorni di una delle coppie che si sono formate nella scorsa stagione di Uomini e donne.

Dopo che Veronica Ursida ha usato Instagram per informare i fan e i curiosi della fine della sua relazione con Giovanni Longobardi, anche quest'ultimo ci ha tenuto a confermare l'addio con parole piuttosto decise.

In una stories che ha caricato sul suo profilo circa 24 ore fa, il cavaliere del Trono over ha scritto: "Camminerò sempre a testa alta perché io sono stato un principe. Ho dato tanto ricevendo poco, direi briciole per non aggiungere altro".

Il napoletano appare abbastanza deluso dalla dama che ha frequentato per qualche mese lontano dalle telecamere: sembra sia stata proprio lei, infatti, a causare questa separazione con un comportamento sbagliato che il suo fidanzato non ha potuto perdonare.

"Ti ho dato mille possibilità, ne hai sprecato duemila", ha continuato l'uomo nello sfogo che alcuni siti e blog di Gossip stanno riportando in queste ore.

È scoppiata un'altra coppia di U&D

"Senza troppi giri di parole, è finita", ha concluso Giovanni nella sua Stories prima di chiedere ai fan di non fargli ulteriori domande sulla relazione con la dama di U&D.

Qualche ora prima che Longobardi postasse il suo sfogo su Instagram, Veronica aveva anticipato ai follower la fine della storia nata davanti alle telecamere con le seguenti parole: "Quando finisce un amore si dice che gli errori stanno a metà. Beh, non è così. La colpa è solo mia".

"Ho fatto un grave errore, ma ormai è tardi.

Perdonami. Tu sei stato un signore e io ho sbagliato. Purtroppo anche le favole finiscono e questa è la fine della mia".

Lo sfogo della Ursida ha fatto il giro della rete sia perché in pochi si aspettavano questa rottura (i due fino a pochi giorni fa erano sereni e felici in vacanza al mare insieme), sia per gli sbagli che lei dice di aver commesso nei confronti del fidanzato.

L'ipotesi più accreditata è che la romana possa aver tradito la fiducia del compagno sentendo o vedendo un altro durante il loro rapporto.

La dama di U&D su Instagram: 'Stiamo soffrendo'

Il giorno dopo aver annunciato la rottura con Giovanni, Veronica ha pubblicato un paio di Instagram Stories per fare qualche precisazione a riguardo.

Probabilmente in risposta a chi ha ipotizzato che si sia fatta lasciare dal fidanzato a poco tempo dall'inizio delle registrazioni delle nuove puntate di U&D, la Ursida ha fatto sapere: "Stiamo soffrendo insieme, nessuno dei due è finto".

Dopo aver ribadito che è solo sua la colpa della fine dell'amore con Longobardi, la dama del Trono over ha aggiunto: "Di finta ho veramente poco perché mi sono assunta le mie responsabilità".

Sapendo che dovrebbe mancare una settimana esatta al via della stagione 2020/2021 del dating-show di Canale 5 (la prima puntata pare avrà luogo a Cinecittà il 27 agosto prossimo), i fan si chiedono se Veronica tornerà a occupare il suo solito posto nel parterre ora che è di nuovo single.

Chi non dovrebbe mancare è Gemma Galgani: sono settimane che la torinese non si fa sentire sui social network, ma la sua conoscenza col giovane Nicola Vivarelli dovrebbe essere finita.