Le anticipazioni di Una vita, degli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 tra qualche settimana, dicono che Liberto Seler (Jorge Pobes) escogiterà un piano con la complicità di Felicia e Susana per salvare il suo matrimonio. Il nipote di quest’ultima vorrà sorprendere la moglie Rosina Rubio (Sandra Marchena) per farla rimanere ad Acacias 38.

Sfortunatamente Liberto non riuscirà nel suo intento, poiché la madre di Leonor non la prenderà per niente bene quando scoprirà l'ennesimo tentativo di far pace del consorte.

Una vita, trame: Rosina non vuole perdonare Liberto

Nelle puntate che i telespettatori italiani vedranno sulla rete ammiraglia Mediaset prossimamente, il perfido Alfredo andrà su tutte le furie quando verrà a conoscenza che Genoveva ha sedotto Liberto senza prima confrontarsi con lui.

Il perfido banchiere per non dare modo ai cittadini di parlare male di lui alle sue spalle non perderà tempo per denunciare il marito di Rosina, con l’accusa di aver abusato della sua compagna. Salmeron purtroppo si vedrà costretta a dare la stessa versione dell’uomo che ha sposato al giudice, a causa dell’accordo stretto prima di ritornare ad Acacias 38 per vendicare il decesso di Samuel Alday.

Presto la darklady volterà le spalle a Bryce, visto che dopo aver intrapreso una tresca clandestina con Felipe agirà ai danni del marito che però sarà sostenuto da Ursula. Grazie ad una falsa testimonianza di Fabiana l’avvocato però farà scagionare Liberto. Nonostante ciò Rosina non avrà alcuna intenzione di perdonare il consorte, visto che deciderà addirittura di lasciare il quartiere iberico in solitaria per trasferirsi in Portogallo.

L’obiettivo della borghese sarà quello di raggiungere la figlia Leonor e il genero Inigo.

Felicia e Susana organizzano un evento, Seler chiede alla moglie di non andarsene

Successivamente Liberto dopo aver ottenuto il consenso di Felicia proporrà ai suoi amici di organizzare l’ultimo evento benefico, come quello in cui lui e sua moglie parteciparono prima di entrare in crisi profonda.

A schierarsi dalla parte di Seler ovviamente ci sarà la zia Susana, che darà una mano alla proprietaria del ristorante Nuovo Secolo XX con i preparativi del party.

La festa rischierà di saltare nell’istante in cui Rosina dopo aver ascoltato una conversazione tra Felicia e Susana, non farà fatica a capire che le due donne nascondono qualcosa.

A questo punto la madre di Leonor tornerà a casa abbastanza furiosa, e Liberto le chiederà ancora una volta di non partire.