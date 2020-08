Drammatico colpo di scena nelle nuove puntate di Una vita, la soap opera di punta delle reti Mediaset. Se in Spagna Rosina scoprirà che Bellita è ancora viva, gli spoiler in onda prossimamente su Canale 5 svelano la fine di Alfredo Bryce interpretato dall'attore Eleazar Ortiz. Il banchiere esalerà l'ultimo respiro dopo essere stato ucciso da un sicario, pagato da Genoveva Salmeron.

Una vita: Genoveva vuole eliminare il marito

Le anticipazioni di Una vita trasmesse nel corso delle prossime settimane in Italia raccontano l'uscita di scena di Alfredo nell'episodio 1064 dello sceneggiato iberico. Tutto inizierà con precisione quando Felipe inizierà una relazione extraconiugale con Genoveva.

Un modo sia per scagionare Liberto dall'accusa di abuso sia per compromettere il pericoloso Bryce. Per questo motivo, l'avvocato inizierà a mettere in cattiva luce la figura del banchiere agli occhi della Salmeron. Quest'ultima, invece, confesserà all'amante che suo marito era solito intrattenere relazioni con amanti molto più giovani di lui. A tal proposito, Eladio si rifiuterà di denunciare Alfredo, facendo prendere a Genoveva una decisione molto rischiosa. In pratica, la donna organizzerà un diabolico piano per eliminare il marito dopo aver appreso l'intenzione dell'Alvarez Hermoso di troncare la loro relazione.

Alfredo freddato da un sicario

Dalle trame della soap opera si apprende che Genoveva fingerà di sottomettersi ad Alfredo dopo aver rivelato a Lolita e tutto il vicinato il suo orientamento sessuale.

A tal proposito, gli proporrà di incontrare Eladio nel loro appartamento dopo avergli chiesto perdono del tradimento con Felipe. Poi, farà in modo che la Casado la inviti ad una festa al Nuovo Secolo XX in onore della sua gravidanza, tanto da portarsi dietro addirittura Ursula per avere un alibi. Ma ecco arrivare il colpo di scena: Bryce sarà freddato con un colpo d'arma da fuoco da un sicario ingaggiato dalla Salmeron.

Poi, il malvivente inscenerà un furto per confondere la pista investigativa e si dileguerà tra le vie di Acacias 38 col volto coperto da un fazzoletto nero.

Genoveva sputa sulla tomba di Alfredo

Il corpo di Alfredo sarà ritrovato da Jose Miguel Dominguez, che accuserà addirittura un malore alla vista della scena.

In seguito, il commissario Mendez correrà sul luogo della tragedia, dove si dimostrerà molto scettico sull'ipotetico furto. Difatti, sospetterà che dietro il decesso del ricco banchiere, ci sia lo zampino di Genoveva dopo aver saputo della sua omosessualità. A tal proposito, la Salmeron sputerà sulla tomba di Bryce in occasione del suo funerale. In questo frangente, la darklady sosterrà che non potrà mai perdonarlo di averla obbligata a eliminare la sua amica Marlen. Infine si recherà da Felipe per chiedergli di vivere la loro storia d'amore alla luce del sole, all'oscuro che abbia un interesse per la serva Marcia.