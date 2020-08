Sono finite le vacanze d'estate di uno dei personaggi più chiacchierati dal Gossip nostrano: Giulia De Lellis, tramite un messaggio che ha pubblicato su Instagram in queste ore, ha fatto sapere di essere in procinto di tornare in città con mille cose da fare. Quando la ragazza ha specificato di dover completamente riorganizzare la sua vita dopo il periodo trascorso in Sardegna, tanti suoi fan hanno pensato alla insistenti voci di rottura che circolano su lei e Andrea Damante, col quale conviveva prima dell'inizio della loro ultima crisi.

I consigli di Giulia De Lellis sulla salute

Il periodo di relax in Sardegna, è finito per Giulia De Lellis: dopo aver trascorso più di due settimane sull'isola in compagnia di amici e familiari (ma non di Andrea Damante), la ragazza ha usato Instagram per informare i fan del suo imminente ritorno a casa.

Sotto ad alcune sue foto in auto probabilmente in direzione aeroporto, l'influencer ha scritto la seguente didascalia: "Quest'estate italiana per me è giunta al termine. La prima cosa che farò non appena atterrata, sarà il test Covid-19 (ovvero il tampone), perché nonostante io non abbia alcun sintomo, è importante verificare di non averlo contratto e non mettere a rischio nessuna delle persone che mi sono vicine".

La romana, nota anche per la sua ipocondria, ha precisato di essersi già sottoposta a controlli medici nei giorni scorsi (con risultato negativo sebbene abbia soggiornato in una delle località con maggiori contagi di rientro dalle vacanze, la Sardegna), ed ha consigliato ai suoi quai 5 milioni di followers di fare altrettanto.

"Mi raccomando, se avete viaggiato o interagito con persone che potrebbero averlo, fate il tampone. La salute deve venire prima di tutto".

Cambiamenti in vista per Giulia De Lellis dopo l'estate

Le vacanze di Giulia sono finite e gli impegni di lavoro che ha su più fronti incombono. La ragazza, infatti, nello sfogo che ha avuto su Instagram poco prima di prendere l'aereo che dalla Sardegna la riporta a casa, ha precisato di avere tantissime cose da fare, alcune delle quali potrebbero avere a che fare con la sua storia d'amore in bilico con Andrea Damante.

"Torno in città per riorganizzare la mia vita", ha fatto sapere la De Lellis prima di rassicurare i suoi sostenitori sulla tenacia con la quale affronterà i tantissimi cambiamenti che la aspettano dopo l'estate.

Il fatto che l'influencer dica di dover stravolgere molti aspetti della sua quotidianità, secondo alcuni potrebbe essere un riferimento neppure troppo velato alle voci che circolano su una rottura ancora da confermare con il dj.

I Damellis, infatti, ancora non si sono esposti per smentire i gossip che stanno impazzando sulla fine del loro amore, e questo potrebbe gettare nel più totale sconforto i loro tantissimi fan.

Voci sul perché Giulia De Lellis e Damante si sarebbero detti addio

Nell'attesa che almeno uno tra Giulia De Lellis e Andrea Damante si esponga sui social network o in un'intervista ad un settimanale per chiarire cosa ne è stato del loro chiacchierato rapporto d'amore, non si può non fare accenno all'ultima indiscrezione che è trapelata a riguardo.

Il numero di Chi che è uscito ieri, mercoledì 26 agosto, ha riportato la voce secondo la quale i Damellis si sarebbero lasciati a causa dei dubbi che il dj avrebbe iniziato a nutrire sul sentimento nei confronti della fidanzata.

Si dice, dunque, che l'ex tronista di Uomini e Donne non fosse più sicuro di essere innamorato della romana, perciò i due si sarebbero prima allontanati per un periodo e poi avrebbero deciso di separare le loro strade definitivamente.