Nuova intervista provocatoria di Giorgio Manetti sulla sua passata partecipazione a Uomini e donne. Al settimanale Mio, infatti, l'ex cavaliere ha ribadito la sua ferma volontà di non tornare più nel cast del dating-show a quasi due anni dalla sua ultima apparizione. Il toscano, inoltre, si è lasciato andare a riflessioni pungenti su Gemma Galgani e sulla storia - secondo alcune indiscrezioni già finita - col 26enne Nicola Vivarelli.

Giorgio dice ancora 'no' al ritorno a Uomini e Donne

Sono trascorsi quasi due anni da quando Giorgio Manetti ha deciso di abbandonare Uomini e Done dopo esserne stato protagonista assoluto per tanto tempo.

Oggi che è di nuovo felice accanto alla signora Caterina, l'ex cavaliere rilascia parecchie interviste sull'esperienza che ha fatto in televisione e sulle persone che ha frequentato davanti alle telecamere.

Come ha già detto in passato, al settimanale Mio il "gabbiano" ha ribadito la propria intenzione di non mettere più piede negli studi tv che gli hanno dato fama e popolarità. "Non tornerei, anche se è stata una bellissima avventura. Nell'ultimo periodo, infatti, mi ha un po' deluso perché mi sono reso conto di alcune dinamiche", ha fatto sapere il toscano di recente.

Il commento dell'ex di Uomini e Donne sugli amori di Gemma

Il giornalista di Mio che l'ha incontrato, non ha potuto non chiedere a Giorgio un parere sull'esperienza più che decennale della sua ex Gemma Galgani nel cast di Uomini e Donne Over.

"Io non so più che consigliarle, è lì seduta da 11 anni", ha fatto sapere l'ex cavaliere.

In passato, infatti, il toscano ha dato parecchi suggerimenti alla dama con la quale è stato per circa otto mesi, ma lei sembra averlo ignorato volutamente, preferendo rimanere sulla sedia rossa in prima fila del parterre del Trono "senior".

Manetti ha anche commentato la frequentazione, secondo alcuni già finita, tra la torinese e il giovane Nicola Vivarelli, il 26enne che inizialmente si è fatto conoscere dal pubblico del dating-show con il nickname Sirius.

Dopo essersi detto più volte scettico sul lieto fine tra i due, oggi il "gabbiano" sceglie di rilasciare una dichiarazione pungente sulle voci di rottura che stanno circolando da qualche settimana.

"Se avessero creato una storia vera, sarebbero stati da applausi", ha fatto sapere Giorgio.

Uomini e Donne riparte da Gemma e tre aspiranti tronisti

La stagione 2020/2021 di Uomini e Donne, dunque, non vedrà tra i suoi protagonisti Giorgio Manetti. Il Trono Over, però, potrà ancora contare su Gemma Galgani e sulle sue frequentazioni turbolente, le stesse che per anni hanno regalato al programma ascolti record.

La presunta rottura tra la dama e il giovane Nicola Vivarelli dovrebbe essere uno dei primi argomenti che Maria De Filippi e gli opinionisti affronteranno dopo le vacanze: si vocifera che sia stata la torinese a lasciare il 26enne ufficiale di Marina, dopo essersi resa conto che tra loro non c'è futuro.

Ma non ci sono conferme in tal senso.

Per quanto riguarda la versione "giovani" del dating-show, proprio ieri sono stati presentati al pubblico tre aspiranti tronisti: Gianluca, Davide e Blanda si contendono due posti nel cast fisso del Trono Classico. Saranno i telespettatori, esprimendo una preferenza su Witty Tv, a scegliere i due ragazzi che da settembre avranno l'opportunità di cercare l'anima gemella in televisione.

Nel parterre dell'Over, infine, potrebbero tornare anche Ida Platano e Riccardo Guarnieri dopo essersi lasciati in primavera, Veronica Ursida che sarebbe in crisi con Giovanni Longobardi, e il single Armando Incarnato.