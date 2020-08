Mentre alcuni siti di Gossip riportano la notizia di un possibile ma timido riavvicinamento in corso tra Belen e Stefano, la showgirl ha usato i social network per lanciare un chiarissimo messaggio su un argomento "scottante". In alcune Stories che ha caricato il 7 agosto su Instagram, infatti, l'argentina ha risposto con un secco "no" quando la canzone che stava interpretando al karaoke diceva che un uomo a volte va perdonato.

La replica di Belen Rodriguez agli ultimi gossip

Dopo che i curiosi e i giornalisti di gossip hanno cercato di associare un suo recente post sulla luna ad un altro che l'ex marito Stefano ha pubblicato sul medesimo argomento, Belen ha deciso di esprimere il suo pensiero sull'amore in modo un po' particolare.

Ieri sera, infatti, l'argentina si è divertita ad intonare alcuni popolari brani al karaoke che ha in casa e, ad un certo punto, ha catturato l'attenzione degli amanti della cronaca rosa facendo un commento ad un passaggio preciso di un pezzo di Gianluca Grignani.

Nelle Stories che ha caricato su Instagram qualche ora fa, infatti, si vede la soubrette riproporre al microfono "La mia storia tra le dita", una bella ma malinconica canzone che parla di un amore finito ma dal punto di vista di un uomo.

Il 'no' di Belen ad un eventuale perdono a Stefano fa discutere

Prima di sbilanciarsi con un commento personale su una parte del testo, ieri sera la Rodriguez si è cimentata con l'interpretazione del brano il cui ritornello recita: "E c'è una cosa che io non ti ho detto mai, i miei problemi senza te si chiaman guai.

Ed è per questo che mi vedi fare il duro, in mezzo al mondo per sentirmi più sicuro".

"E se davvero non vuoi dirmi che ho sbagliato, ricorda a volte un uomo va anche perdonato", proprio a questo punto della canzone Belen si è fermata, ha guardato l'obiettivo del cellulare col quale si stava registrando ed ha detto un netto "no".

Il commento della presentatrice di Tu sì que vales era chiaramente alla frase in cui Grignani sostiene che chi ama potrebbe dare un'altra possibilità all'altro anche se ha commesso un errore. La bella showgirl, però, la pensa diversamente e l'ha voluto far sapere a tutti i suoi followers di Instagram caricando un video nel quale allontana con fermezza l'eventualità di perdonare un uomo.

Nessun riavvicinamento tra Belen e Stefano

Chi ha visto la Rodriguez urlare "no" dopo aver sentito parlare di perdono ad un uomo che ha sbagliato, ha collegato questo episodio alla fine dell'amore tra lei e Stefano, ma soprattutto ai motivi che hanno portato alla loro ennesima separazione.

Quella di ieri sera, infatti, potrebbe essere interpretata come una nuova frecciatina di Belen all'ex marito, dal quale si è allontanata in primavera pare per incompatibilità caratteriale e presunti tradimenti da parte di lui.

Anche se nessuno dei due ha mai confermato i rumors che sono circolati, si è detto e scritto parecchio di eventuali "scappatelle" di De Martino durante il matrimonio, e in qualche modo Maria De Filippi potrebbe averlo confermato in una recente intervista che ha rilasciato.

"Lui per natura combina disastri. Me ne ha fatte tante ma poi si presenta con quel sorriso e con quella parlata e gli perdoni tutto", ha fatto sapere la presentatrice tramite le pagine di Gente sul napoletano.

A quanto pare, però, la showgirl argentina non è d'accordo con questa descrizione del padre di suo figlio, tant'è che sui social network ci ha tenuto a precisare che lei non è a favore del perdono.

In tutto questo Stefano rimane in silenzio e si gode qualche altro giorno in vacanza in barca col piccolo Santiago, mentre mamma Belen è a Milano con gli amici più cari.