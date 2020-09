Alessia Debandi, alias Angela nel Paradiso delle signore, ha rilasciato un'intervista a Tv Serial in cui ha parlato di come è stato tornare sul set a seguito del lockdown. Inoltre, l'attrice ha anche fatto qualche piccolo spoiler che riguarda il suo personaggio. Ha detto che Angela continuerà ad essere parecchio turbata dalla situazione inerente il matrimonio tra Riccardo e Ludovica. Ad ogni modo, in merito alla nuova stagione ha detto di non voler fare delle anticipazioni in quanto vuole che il pubblico si goda le puntate e le sorprese.

Il ritorno sul set per Alessia Debandi

Per la rubrica Ritorno al Paradiso, ideata dal sito Tv Serial, Alessia Debandi ha rilasciato un'intervista incentrata essenzialmente sul suo ruolo nella soap opera Rai Il Paradiso delle signore.

L'attrice ha raccontato che ritornare a lavoro è stato meraviglioso dopo i mesi di assenza: "Mi mancava proprio stare sul set". Tuttavia, non ha potuto fare a meno di ammette che adesso risulta un po' più complesso effettuare le riprese in quanto ci sono molte regole da rispettare. Solitamente, infatti, tutta la troupe è abituata ad abbracciarsi ed esternare molto i loro sentimenti, cosa che in questo periodo non è possibile fare.

Anticipazioni sulle prossime puntate del Paradiso delle signore

A tal proposito, la protagonista ha detto che nelle nuove registrazioni si sta cercando di evitare il più possibile i contatti ravvicinati e di favorire il distanziamento sociale. Nonostante questo, però, in certe circostanze risulta davvero difficile evitare di stare vicini.

In relazione a questo argomento, Alessia Debandi ha detto: "Abbiamo fatto attenzione a scene di abbracci e a dove stare nelle posizioni per non affollarci troppo". Per quanto riguarda le anticipazioni delle prossime puntate, invece, Alessia ha confessato: "Angela sarà sempre un po' triste per Riccardo nei primi episodi, turbata da questa situazione del matrimonio":

Angela entra in un circolo vizioso a causa di Riccardo

L'attrice ha definito "circolo vizioso" il legame che la unisce a Riccardo, il quale ricordiamo è in procinto di convolare a nozze con Ludovica.

La giornalista, poi, ha chiesto alla ragazza di fare qualche spoiler in merito alla prossima stagione, che andrà in onda non appena saranno state trasmesse tutte le puntate di quella attualmente in corso. Su questo tema, però, Debandi è stata parecchio reticente, in quanto ha ammesso di non avere nessuna intenzione di fare spoiler.

Si è scusata per non aver risposto alla domanda e poi ha salutato tutti i fan che seguono appassionatamente Il Paradiso delle Signore.