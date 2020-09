La permanenza di Flavia Vento al Grande Fratello Vip 5 è durata solamente 24 ore. La showgirl in un'intervista a Il Giornale ha spiegato di aver abbandonato tutti i Reality Show a quale ha partecipato solo ed esclusivamente per l'amore dei suoi amici a quattro zampe.

La prima intervista di Vento dopo l'addio al GF Vip

Flavia Vento ha rilasciato un'intervista a Il Giornale. La 43enne dopo essere entrata nella casa del Grande Fratello Vip 5, ha subito mostrato un certo malessere. Insofferenza che ha portato la gieffina ad uscire dalla casa di Cinecittà dopo solamente 24 ore.

Durante l'intervista la showgirl ha spiegato come mai ha abbandonato tutti i reality show a tempo di record: "Mi sono ritirata per i miei cani, questa è la vera ed unica motivazione".

Flavia ha lasciato La Fattoria per stare vicina a Fabrizia, nel 2008 si è ritirata dall'Isola dei Famosi per Fabrizia e Piri mentre nel 2012 ha salutato nuovamente l'Honduras per Fabrizia, Piri e Bamboo. Flavia Vento ha confidato a Il Giornale che i suoi amici a quattro zampe, sono come dei figli per lei: il pensiero di non sapere quando li avrebbe riabbracciati ha mandato la showgirl nel panico.

Al contrario l'ex gieffina una volta entrata nella casa più spiata d'Italia ha precisato di non avere mai avuto il desiderio di diventare mamma: "Sono troppo apprensiva". In merito a questa volta la diretta interessata ha spiegato di essere rimasta troppo delusa in passato dal genere maschile. Per questo motivo oggi, non permette ad un uomo neanche di corteggiarla.

Nel corso dell'intervista la 43enne ha spiegato i motivi che l'hanno portata ad entrare nella casa intonando il canto delle sirene. La diretta interessata ha confidato di essere sempre stata affascinata da quel mondo marino. In merito ai suoi progetti per il futuro, la showgirl ha detto di voler aprire una pensione per cani: "Sto facendo tutte le valutazioni del caso".

La replica a Patrizia De Blanck

Prima che Flavia Vento abbandonasse la casa del Grande Fratello Vip 5, i suoi coinquilini hanno cercato di farla riflettere. In particolare Patrizia De Blanck non ha utilizzato mezzi termini: "Tu stai male". Nell'intervista a Il Giornale, la showgirl ha replicato alla sua ex coinquilina.

A detta della 43enne, i toni duri utilizzati dalla Contessa sarebbero stati solo un motivo per spronarla. La 43enne sembra avere una consapevolezza: "È una mia cara amica, non direbbe mai niente per ferirmi".

Flavia ha sottolineato che l'esperienza del Grande Fratello è una cosa unica e indescrivibile. Vento è consapevole quel reality show può capitare solamente una volta nella vita. Al contempo stesso la showgirl sa che il GF è una cosa divertente ma è anche lavoro.

In merito alla sua breve permanenza tra le mura di Cinecittà, la giovane ha precisato di avere trovato un clima disteso. Al contrario degli altri reality show, Flavia si è sentita da subito a suo agio con gli altri concorrenti. In particolare Vento ha legato con Tommaso Zorzi, Dayane Mello e Matilde Brandi.