Difficili momenti in arrivo per due protagonisti della soap opera Una vita nei prossimi episodi italiani. Si tratta di Marcia Sampaio (Trisha Fernandez) e Felipe Alvarez Hermoso (Marc Parejo), che si allontaneranno a causa di Ursula Dicenta e Genoveva Salmeron.

In particolare la brasiliana non potrà ufficializzare il suo fidanzamento con l’avvocato, poiché verrà sequestrata da uno degli uomini di Cesar Andrade, il signore delle terre brasiliane che le ha riservato un pessimo trattamento prima che lei mettesse piede ad Acacias 38.

Una vita spoiler: Genoveva rinuncia a partire, Agustina torna al servizio di Felipe

Le anticipazioni delle puntate in programmazione prossimamente su Canale 5 raccontano che a seguito del decesso del marito Alfredo Bryce, Genoveva farà un’amara scoperta. La darklady apprenderà che Felipe l’ha corteggiata soltanto per far venire alla luce le sue macchinazioni con il defunto banchiere. Salmeron sembrerà rassegnarsi all'idea di aver perso l’avvocato, nell'istante in cui saprà che la brasiliana non è più una domestica.

Dopo aver rinunciato ad abbandonare Acacias 38, la perfida donna farà sapere ai cittadini di aver deciso di restare nel quartiere iberico e si fingerà amichevole con Marcia. In realtà Genoveva farà capire di star inscenando una parte, infatti darà delle istruzioni a Ursula per sbarazzarsi in modo definitivo della sua rivale in amore.

La situazione finirà per diventare ancora più complicata, quando Felipe deciso a rendere pubblica la sua relazione con Marcia farà tornare Agustina al suo servizio.

Il ritorno di Mauro San Emeterio, la sparizione di Marcia

A questo punto il legale inizierà a organizzare una festa di fidanzamento con la propria amata, e tra gli invitati ci sarà anche Mauro San Emeterio, appena ritornato in paese senza la moglie Teresa Sierra, deceduta in Francia.

Mentre lo storico commissario di Acacias 38 si rifiuterà di prendere parte ai festeggiamenti per non parlare della sua compianta consorte, a casa di Alvarez Hermoso non mancheranno i Palacios, Rosina, Susana, Liberto e tanti altri vicini.

La brasiliana quando si appresterà a raggiungere il proprio amato verrà narcotizzata da un malvivente con del cloroformio, che non farà rimanere nessuna sua traccia nel palazzo.

Ovviamente Felipe si accorgerà subito della sparizione della sua dolce metà, ma purtroppo sarà troppo tardi. L’avvocato però sarà convinto che Marcia non sia scomparsa casualmente. Intanto la giovane fanciulla di colore si troverà con uno scagnozzo di Cesar Andrade, colui che la trattava da schiava in Brasile. Infine i telespettatori avranno modo di apprendere che il brutto ceffo ha agito su ordine di Ursula, per lasciare via libera a Genoveva.