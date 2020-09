Dopo la diffusione del rumor secondo il quale starebbe già uscendo con un'altra ragazza dopo l'addio a Giulia De Lellis, Andrea Damante ha usato i social network per mettere i puntini sulle i. Il dj ha smentito categoricamente di avere un nuovo amore e afferma di non meritarsi "di essere infagato". L'ex tronista di Uomini e Donne ha anche chiesto di rispettare il momento delicato che la sua relazione sta vivendo da settimane.

Lo sfogo di Andrea Damante sugli ultimi gossip

L'ultimo numero di Chi ha lanciato un'indiscrezione che non ha fatto per nulla piacere ad Andrea Damante: il siciliano ha usato Instagram per smentire immediatamente il Gossip che lo voleva già legato a una certa Martina dopo l'addio a Giulia De Lellis.

In una storia su Instagram pubblicata mercoledì 2 settembre, il dj ha tuonato: "Questa volta risparmiatevi questa a me.... Stavolta non permetterò di essere infangato, quando merito tutto il contrario". Queste ultime parole potrebbero essere interpretate come uno scarico di responsabilità per la fine della relazione con l'influencer.

Dicendo di non meritare il fango, che a suo parere le riviste di gossip gli stanno gettando addosso sostenendo che ha già un flirt con un'altra persona, è come se Andrea avesse voluto prendere le distanze dalle chiacchiere per la prima volta da quando è famoso.

Le ultime parole di Andrea Damante su Giulia De Lellis

Scendendo nei particolari dell'indiscrezione che ha lanciato Chi sulla sua presunta frequentazione con una ragazza di nome Martina, Damante ha aggiunto: "Qui nessuno ha nessuno, anzi.

Quando ci sarà qualcosa da dire, saremo i primi. Non mettete in mezzo persone che non esistono".

Andrea, dunque, ci ha tenuto a precisare che né lui né Giulia De Lellis stanno già uscendo con altri: la profonda crisi che ha colpito i Damellis è ancora in corso, ma nessuno dei due fa ancora degli annunci definitivi a riguardo.

"Portate un po' di rispetto per questo momento", si conclude così lo sfogo che il dj ha avuto su Instagram a poche ore dalla diffusione del rumor secondo il quale starebbe flirtando con una giovane ragazza portandola negli stessi locali dove andava con Giulia quando erano fidanzati.

Stallo amoroso per Andrea Damante e Giulia De Lellis

Lo sfogo che ha avuto Andrea Damante potrebbe aver creato ulteriore confusione nei fan del suo amore con Giulia. Smentendo il gossip che lo vorrebbe legato a Martina, il siciliano si è lasciato andare ad alcune parole che potrebbero essere interpretate positivamente da chi ancora spera di vederlo insieme alla De Lellis.

"Quando ci sarà qualcosa da dire, saremo i primi a farlo", ha precisato l'ex tronista di U&D su Instagram in riferimento al periodo delicato che lui e la fidanzata stanno vivendo ormai da più di un mese.

Dopo aver fatto vacanze separate (in Sardegna ma con diverse compagnie), ora sia l'influencer che il dj sono rientrati in città, ma non condividono più l'appartamento.

La romana, infatti, ha affittato una casa che lei stessa ha definito provvisoria, abbandonando quella nella quale ha convissuto col "Dama" fino a pochi mesi fa.

La storia d'amore tra i Damellis, dunque, sembra essere in una fase di stallo: i due non stanno insieme, ma non frequentano neppure altre persone, come Andrea ha voluto specificare sui social network.