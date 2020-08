Giulia De Lellis ha usato i social network per annunciare la fine delle sue vacanze e l'inizio di un periodo di isolamento volontario in una casa provvisoria. Anche se è rientrata a Milano, l'influencer non soggiorna nell'abitazione dove ha convissuto con il dj fino a poco prima dell'inizio dell'estate: questo sarebbe un altro indizio a favore della rottura non ancora ufficiale tra i Damellis.

Giulia De Lellis torna in città da single

Soltanto giovedì 27 agosto i siti di Gossip riportavano le parole con le quali Giulia De Lellis ha annunciato la fine delle sue vacanze su Instagram. "Devo riorganizzare la mia vita e fare tantissime cose", ha fatto sapere la giovane poco prima di salire sull'aereo che l'ha riportata in città dopo qualche settimana trascorsa in Sardegna con la famiglia.

A 24 ore di distanza da questo sfogo, la romana ha regalato un altro interessante indizio sulla sua attuale situazione sentimentale sempre tramite i social network.

Nel primo pomeriggio del 28 agosto, infatti, l'influencer ha pubblicato alcune storie per aggiornare i suoi oltre 4,5 milioni di follower su ciò ha fatto nelle ore in cui è stata assente dalla rete.

La prima precisazione che l'ex corteggiatrice ha voluto fare, è quella riguardante il suo stato di salute: "Per prima cosa ho fatto il tampone ed è risultato negativo. Nonostante questo, ho deciso di stare da sola in casa qualche giorno per tutelare me e i miei familiari".

Una nuova casa per Giulia De Lellis

De Lellis qualche ora fa ha condiviso uno sfogo su Instagram a causa del trasloco che ha dovuto fare non appena rientrata in città.

"Il rumore che sentite in sottofondo, è il sanificatore. Ho preso una casa provvisoria e volevo disinfettarla per bene" ha fatto sapere Giulia tramite i social network.

Anche se è tornata a Milano dopo una lunga vacanza in Sardegna, dunque, l'influencer non ha rimesso piede nell'abitazione nella quale conviveva con Andrea Damante.

Questo sarebbe un chiaro segnale della rottura tra i Damellis, quella che da giorni è riportata da molti giornalisti ma non è ancora stata confermata dai diretti interessati.

Nessuna ufficialità dell'addio tra Giulia De Lellis e il 'Dama'

Sebbene siano tanti gli indizi a conferma della voce secondo la quale si sarebbero lasciati già da un po', Giulia De Lellis e Andrea Damante non hanno ancora ufficializzato nulla a riguardo.

Dopo aver fatto gran parte delle vacanze d'estate separati (soprattutto da metà luglio fino a pochi giorni fa) e aver ammesso il periodo di forte crisi che stanno vivendo, i due ex di Uomini e Donne non se la sono ancora sentita di esporsi sui social network per comunicare ai loro tantissimi fan qualcosa di definitivo sul loro rapporto.

Le riviste di gossip sostengono che la storia d'amore tra i Damellis sarebbe finita per ragioni diverse rispetto alla scoperta di tradimenti: il settimanale Chi, ad esempio, nel suo ultimo numero ha riportato l'indiscrezione secondo la quale sarebbe stato il dj ad allontanarsi dalla fidanzata dopo essersi reso conto che il suo sentimento non è più forte come in passato.

La bella 24enne, infine, si è limitata a definire "non wow" il momento che sta vivendo sentimentalmente parlando, ma nelle ultime stories che ha pubblicato su Instagram è apparsa piuttosto serena e non sofferente come quando lei e il "Dama" si erano lasciati la prima volta.