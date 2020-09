Anche se non è ancora stata ufficializzata la rottura tra Andrea Damante e Giulia De Lellis, le riviste di Gossip sono alla ricerca dei nuovi partner di entrambi. Il numero di Chi, uscito mercoledì 2 settembre, sostiene che l'ex tronista di Uomini e Donne sia stato sorpreso in atteggiamenti affettuosi con una ragazza di nome Martina: la presunta nuova coppia, inoltre, sarebbe stata vista in un romantico locale di Milano dove il dj si recava spesso con l'influencer.

I nuovi retroscena di Chi su Andrea Damante

Terminate le vacanze d'estate, Andrea Damante e Giulia De Lellis sono tornati alla vita di città, ma non insieme: è questa la notizia che i fan dell'ex (?) coppia hanno appreso nei giorni scorsi, quando la romana ha fatto sapere di aver preso in affitto una casa provvisoria a Milano.

Il numero Chi, inoltre, sostiene che tra i Damellis potrebbe essere tutto finito per ragioni ancora tutte da svelare. Una storia in cui i due hanno messo un punto, ricominciata a marzo per la gioia dei tantissimi sostenitori di questo amore nato a Uomini e Donne oltre quattro anni fa.

In una rubrica della rivista di gossip si legge: "Andrea Damante, chiusa definitivamente la storia con Giulia De Lellis, si è messo alla ricerca di una nuova fiamma".

Presunto nuovo amore per Andrea Damante

Oltre a ribadire la fine della relazione tra Andrea e Giulia De Lellis, l'ultimo numero di Chi aggiorna i curiosi sulla nuova passione che il ragazzo starebbe vivendo a Milano da quando ha terminato le vacanze.

"In questi ultimi giorni, accanto a lui è comparsa una certa Martina. I due sono stati sorpresi in teneri atteggiamenti in uno dei luoghi più romantici che Andrea frequentava quando era legato a Giulia". Secondo questa indiscrezione, Damante avrebbe già voltato pagina con una giovane che non farebbe parte del mondo dello spettacolo.

L'ex tronista di Uomini e donne uscirebbe con Martina spesso ultimamente e la porterebbe negli stessi posti dove andava con Giulia quando erano ancora una coppia.

Nuova casa per Giulia dopo la separazione da Andrea Damante

Che tra Andrea Damante e Giulia De Lellis le cose non procedessero bene è cosa nota.

È da metà luglio circa che i due ragazzi non si fanno più vedere insieme, alimentando giorno dopo giorno le voci su una loro profonda crisi.

Dopo aver fatto vacanze separate (entrambi in Sardegna, ma in compagnia di diverse persone), i Damellis sono rientrati in città con il proposito di ricominciare a vivere la quotidianità ognuno per conto proprio. Questo almeno è quello che emerge dalle parole che ha usato l'influencer per aggiornare i fan su come è cambiata la sua vita al ritorno dall'isola: "Sono sparita perché ho dovuto riorganizzare la mia vita. Ho fatto il tampone, fortunatamente negativo, ma resterò in isolamento per un po' per precauzione, non si sa mai".

"Ho preso una casa provvisoria", ha aggiunto la romana nel raccontare la fine della sua turbolenta estate.

Sebbene abbia fatto ritorno a Milano,, Giulia non è andata a vivere nell'abitazione che condivideva con il "Dama" fino a pochi mesi fa. Questo sarebbe l'indizio che confermerebbe la rottura definitiva tra due dei personaggi più amati e chiacchierati dal gossip nostrano.