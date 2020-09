A pochi giorni dal botta e risposta a distanza che ha avuto con Soleil Sorge, Andrea Iannone torna al centro del Gossip per un possibile nuovo amore. Stando alla segnalazione che è arrivata al blog Very Inutil People, il bel motociclista starebbe frequentando una ragazza che un paio d'anni fa ha partecipato al Grande Fratello Vip: tra l'ex di Belen e Martina Hamdy, dunque, ci sarebbero stati baci e altri gesti affettuosi in due diversi locali di Lugano.

Iannone avvistato con l'ex meteorina Martina

È piuttosto dettagliata la segnalazione che alcuni curiosi hanno inviato a Very Inutil People su Andrea Iannone: pare che lo sportivo abbia un flirt con Martina Hamdy, ex concorrente del Grande Fratello Vip e volto del meteo del TG 5 per qualche tempo.

Stando a quello che si legge sul blog, la presunta coppia sarebbe stata vista in due diversi locali di Lugano in atteggiamenti affettuosi: lo Shaker e l'Auberge avrebbero fatto da "contorno" ai baci appassionati che i ragazzi si sarebbero scambiati qualche sera fa.

A rendere credibile questo rumors, potrebbe essere il particolare sulla città dove i possibili piccioncini sarebbero stati avvistati: si sa, infatti, che il pilota Aprilia risiede in Svizzera da qualche tempo, ovvero da quando ha comprato una lussuosissima villa sul lago. Martina e Andrea, dunque, avrebbero vissuto un romantico e passionale appuntamento alla luce del sole proprio mentre le riviste di gossip parlavano dello sportivo in relazione ad un'altra bella e conosciuta ragazza.

Lo sfogo di Soleil contro Iannone

L'ultima donna che le riviste di gossip hanno accostato a Iannone, è Soleil Sorge. I due sono stati paparazzati a pranzo insieme in Sardegna, ma anche al rientro a Milano sullo stesso volo. Il numero di Chi che è uscito in questi giorni, ha riportato le piccate dichiarazioni dell'influencer su Andrea, col quale ci ha tenuto a dire di non aver mai vissuto un flirt.

"Con me è stato carino e gentile, ma non c'è nessun feeling. Quando ci hanno fatto le foto in aeroporto, ho avuto la sensazione che fosse una persona in cerca di visibilità. D'altronde è stato con Belen Rodriguez e Giulia De Lellis, che in comune hanno soltanto la popolarità". Parole dure quelle che la giovane ha riservato all'abruzzese, parole che hanno scatenato l'inevitabile reazione del diretto interessato.

La risposta social di Iannone alla Sorge

A Soleil, che ha anche precisato che non starebbe mai con l'ex fidanzato di una donna che è stata sua cognata (Belen, sorella dell'ex Jeremias Rodriguez), Andrea Iannone pare aver risposto con un duro messaggio apparso alcuni giorni fa nelle sue storie di Instagram.

"Sono allibito dalle testate e/o dalle persone che parlano della mia vita privata. Io porto avanti le mie passioni in silenzio e non alimento le chiacchiere con interviste ad hoc", ha tuonato lo sportivo tramite il suo profilo social. Tra la Sorge e il motociclista, dunque, non c'è mai stato nulla ed entrambi ci hanno tenuto a precisarlo a mezzo stampa.

La smentita che il pilota Aprilia ha fatto al gossip che lo voleva intento a frequentare la bella influencer di origini americane, potrebbe essere legata in qualche modo al rumors su una sua possibile conoscenza in corso con Martina Hamdy.

Probabilmente per tutelare il suo nuovo giovane rapporto d'amore, Andrea ha scelto di esporsi sul web rispondendo agli attacchi di Soleil, con la quale non ha avuto niente a che fare se non in vacanza ad agosto. Dopo aver amato Belen e Giulia De Lellis, Iannone potrebbe aver attirato a sé un'altra vip, ovvero la meteorina che un paio d'anni fa ha partecipato al Grande Fratello Vip.