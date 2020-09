Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con DayDreamer - Le ali del sogno, la celebre soap opera turca che da questa settimana verrà trasmessa anche di domenica. E così il 13 settembre andrà in onda una nuova puntata della soap che vede protagonisti Can e Sanem che presenterà dei risvolti a dir poco clamorosi. Tra i due, infatti, ci sarà un nuovo clamoroso riavvicinamento e questa volta a compiere il primo passo sarà il fotografo, che si farà coraggio per chiedere alla Aydin di tornare di nuovo assieme dopo che avevano deciso di restare dei 'buoni amici'.

DayDreamer, anticipazioni 13 settembre: Can e Sanem ritornano di nuovo assieme

Nel dettaglio, le anticipazioni di questa nuova puntata di DayDreamer in programma domenica 13 settembre a partire dalle 15.35 circa su Canale 5, rivelano che Can deciderà di invitare Sanem e tutti gli altri collaboratori della Fikra a casa sua per una riunione creativa. Lo scopo di questo incontro, infatti, sarà quello di accrescere la linfa creativa dell'agenzia fotografica e così mettere a punto delle nuove idee che possano essere vincenti per gli impegni futuri.

Intanto, però, Can coglierà anche la palla al balzo per compiere un nuovo importantissimo passo nei confronti di Sanem. Dopo averla salvata dall'incidente della finestra, il fotografo interpretato da Can Yaman, chiederà ufficialmente alla ragazza di tornare di nuovo assieme e quindi di fidanzarsi.

Una richiesta che in un primo momento lascerà un po spiazzata Sanem ma gli spoiler di DayDreamer rivelano che alla fine accetterà la 'proposta' di Can, tra i due ritornerà così nuovamente il sereno. Peccato, però, che entrambi non sappiano che dovranno fare i conti con la consueta perfidia di Aylin, che ancora una volta tramerà alle loro spalle continuando a giocare sporco ai danni del fotografo.

Aydin avrà intenzione di rivelare a tutti questo ritorno di fiamma, andando così contro la decisione della coppia di mantenere una certa riservatezza sulla cosa.

Can e Sanem passano la serata assieme e il fotografo la bacia

In attesa di scoprire come si evolverà la vicenda e quali saranno le mosse effettive di Aydin, le anticipazioni della puntata di domenica 13 settembre rivelano che Can e Sanem passeranno nuovamente del tempo assieme.

I due si recheranno a casa del fotografo dove trascorreranno la serata guardando un film romantico. Peccato, però, che il finale lascerà l'amaro in bocca a Sanem, la quale non riuscirà a trattenere le lacrime per l'esito triste della pellicola. Per fortuna ci sarà Can, pronto a consolarla: il fotografo ne approfitterà anche per 'strapparle' un nuovo bacio, che sarà prontamente ricambiato dalla dolce Aylin.