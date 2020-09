Continua a essere ricca di colpi di scena la Serie TV DayDreamer - Le ali del sogno. Negli episodi in programma su Canale 5 prossimamente, Sanem Aydin si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre Can Divit. Huma, invece cercherà di ostacolare il rapporto tra il fotografo e l'aspirante scrittrice con l'aiuto di Polen. Inoltre l'ex moglie di Aziz avrà intenzione di stringere amicizia con Mevkibe, per ottenere alcune informazioni su Sanem.

DayDreamer, spoiler turchi: Can spezza il cuore di Sanem

Le anticipazioni delle prossime puntate svelano che Huma metterà in atto un piano per ostacolare la storia d'amore tra suo figlio Can e Sanem.

Infatti l'ex moglie di Aziz, dopo essere ritornata a Istanbul per via di Aylin, continuerà a complottare contro la minore delle sorelle Aydin, malgrado la fanciulla verrà lasciata dal fotografo. Infatti quest'ultimo deciderà di lasciare la sorella di Leyla, colpevole di aver ceduto all’imprenditore italo-francese la fragranza del profumo che indossava quando si sono si sono baciati per la prima volta al buio. A quel punto Huma si servirà del ritorno in Turchia di Polen per mettere definitivamente a repentaglio il rapporto di Sanem e Can. In più la donna è convinta che l'aspirante scrittrice sia troppo umile per essere all'altezza della sua famiglia. Per arrivare al suo scopo Huma spingerà Polen a riconquistare il suo ex fidanzato: la giovane, scienziata di professione, proporrà a Can di partire con lei nella penisola balcanica per partecipare a un prestigioso progetto.

Dopo aver passato un fine settimana disastroso in compagnia dell'aspirante scrittrice, il fotografo deciderà di accettare la proposta della sua ex, spezzando il cuore di Sanem.

Sanem inizia a pensare di aver perso Can, Huma vuole fare amicizia con Mevkibe

In seguito a ciò Sanem deciderà di licenziarsi, ma la ragazza sarà obbligata a lavorare alla Fikri Harika per altri 15 giorni, visto che sono previsti come preavviso.

A questo punto Sanem, oltre a lavorare insieme a Deren nella preparazione dello spot pubblicitario per Makinon, prenderà parte alla festa allestita proprio in occasione della nuova campagna. La ragazza, su consiglio di Leyla ed Emre, deciderà di servirsi dell'evento per spiegare a Can la ragione per cui si è piegata al ricatto di Fabbri.

Tuttavia l'aspirante scrittrice non riuscirà ancora una volta a dire la verità al fotografo per via di Huma, la quale farà finta di avere uno svenimento pur d'impedirle di proseguire il dialogo. Dopo l'interruzione di un ballo ravvicinato con il maggiore dei fratelli Divit, Sanem si rassegnerà all’idea di aver perso per sempre l’uomo che ama. A tal proposito, la sorella di Leyla sembrerà intenzionata ad accettare l'offerta lavorativa di Yigit.

La vicenda si complicherà ulteriormente per Sanem nel momento in cui Huma, sicura che nel cuore di Can continui a esserci la ragazza, avviserà Polen del suo successivo piano. Quest’ultima verrà a conoscenza che l'ex moglie di Aziz ha in mente di fare amicizia con Mevkibe per scoprire alcune informazioni sulla minore delle sorelle Aydin.

A questo punto Huma si recherà al negozio di alimenti biologici, che la donna ha appena aperto con Muzaffer, per approfondire la conoscenza con la consorte di Nihat.