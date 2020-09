Prosegue l'appuntamento settimanale con DayDreamer - Le ali del sogno, la seguitissima soap opera pomeridiana di Canale 5 con protagonista Can Yaman. Giovedì 3 settembre è in programma alle 14,45 un nuovo episodio che si preannuncia ricco di pathos e colpi di scena. Occhi puntati sempre su Can e Sanem: il fotografo dovrà fare i conti con le continue e costanti intrusioni di Enzo Fabbri, che lo renderanno particolarmente geloso. Come se non bastasse, poi, Sanem sarà protagonista di uno spiacevole incidente che farà preoccupare molto il fotografo.

DayDreamer, le anticipazioni del 3 settembre: l'eterna 'sfida' tra Can e Enzo Fabbri per Sanem

Nel dettaglio, le anticipazioni riguardanti la nuova puntata di DayDreamer che sarà trasmessa giovedì 3 settembre su Canale 5, rivelano che la Fikri deciderà di organizzare una giornata speciale in un campeggio, così da poter testare tutte le attrezzature che vengono vendute dalla Compass Sport.

Lo scopo principale sarà quello di riuscire a trovare uno slogan efficiente che possa essere in grado di rappresentare al meglio questa azienda, che ha scelto di affidarsi proprio alla Fikri di Can. E a capo del progetto della Compass vi è Gamze, una amica di vecchia data del fotografo.

Tutto sembrerà andare per il verso giusto, fin quando Fabbri non comunicherà ai presenti la sua intenzione di trascorrere la notte in campeggio con loro, dimostrando anche delle ottime abilità come boyscout. Ovviamente tale notizia non piacerà per nulla al fotografo e visto che tra i due non corre affatto buon sangue, entreranno subito in competizione. Entrambi, infatti, sono gelosi del rispettivo rapporto che hanno instaurato con Sanem.

Sanem cade in una buca profonda e perde i sensi

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché gli spoiler della nuova puntata di DaydDeamer - Le ali del sogno in onda giovedì pomeriggio, 3 settembre, rivelano che ci sarà uno spiacevole incidente per Sanem. La ragazza dimostrerà di avere uno scarso senso dell'orientamento e quando organizzeranno una sorta di caccia al tesoro nel bosco, finirà per perdersi.

Sanem, non riuscendo più a trovare la strada giusta per tornare dagli altri, cadrà in una profonda buca dalla quale non riuscirà ad uscire da sola. La sua prolungata assenza farà scattare subito la preoccupazione di Can, il quale sospetterà che possa essere accaduto qualcosa di spiacevole. A quel punto, il fotografo deciderà di organizzare dei veri e propri gruppi di soccorso che si divideranno per capire cosa sia successo alla ragazza.

Alla fine, saranno proprio Can e Fabbri a ritrovare la povera Sanem priva di sensi: il fotografo riuscirà a salvarla e ad estrarla dalla buca.