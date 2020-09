L'appuntamento con la soap Daydreamer - Le ali del sogno ritorna lunedì 7 settembre ma questa volta non più in daytime bensì in prima serata. Le anticipazioni rivelano che con il ritorno in onda di Uomini e donne, che andrà ad occupare la fascia oraria delle 14,45, le avventure di Can e Sanem cambieranno programmazione su Canale 5. Questo lunedì, in casa Mediaset, hanno scelto di mandare in onda la soap opera turca in prime time, dalle 21.25 in poi con la messa in onda di ben tre episodi. E i colpi di scena non mancheranno: alla Fikri, infatti, si scoprirà che qualcuno ha messo una telecamera nascosta nell'ufficio del capo.

Daydreamer, le anticipazioni di lunedì 7 settembre: Emre viene smascherato

Le anticipazioni sulla puntata speciale di DayDreamer in onda lunedì 7 settembre in prima serata, rivelano che Sanem deciderà di fare un profumo per Can. Il fotografo apprezzerà moltissimo il gesto e deciderà di utilizzarlo subito. Nel frattempo si scoprirà che qualcuno ha posizionato una telecamera nascosta all'interno dell'ufficio della Fikri. Una spia all'interno del gruppo di lavoro dell'agenzia dei Divit, quindi, sta 'giocando sporco' e verranno fatti subito dei controlli a tappeto per cercare di scoprire la verità.

Tutti i dipendenti della Fikri verranno 'passati al setaccio': ci saranno delle indagini interne molto serrate e tutti i dipendenti della Fikri temeranno di essere licenziati.

Sanem, però, si farà subito su un'idea sul responsabile di questa azione. La ragazza, infatti, crede fortemente che dietro ci sia lo zampino di Emre e gli eventi dimostreranno che non si sbaglierà affatto.

Gli spoiler dell'appuntamento serale con DayDreamer, infatti, rivelano che Sanem beccherà Emre mentre toglierà la telecamera dall'ufficio, che era stata posizionata da Aylin.

A quel punto entrerà in scena Sanem, che lo metterà alle strette rivelandogli che dirà tutto a Can.

Ceyda ci prova con Can

A quel punto Emre deciderà di recarsi in prima persona da suo fratello, dicendogli di essersi accordato con Aylin: se avesse dato loro la telecamera, non l'avrebbe denunciata. Nel frattempo Ceyda continuerà a provocare Can e gli chiederà di scattarle delle foto.

La donna in questo modo farà di tutto per conquistare il fotografo. Sanem, gelosissima di questa situazione, deciderà di cancellare la memoria contenente tutte le foto scattate da Can a Ceyda.

In attesa di vedere questo appuntamento speciale con DayDreamer in prime time del 7 settembre, vi anticipiamo che a partire dalla prossima settimana la soap sbarcherà nel weekend della rete ammiraglia del Biscione. Sabato 12 settembre andrà in onda alle 14.20 circa mentre domenica 13 sarà trasmessa alle 16.30 e in questo modo farà da traino alla prima puntata della nuova stagione di Domenica Live, condotto da Barbara D'Urso.