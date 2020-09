Secondo le ultime anticipazioni della soap opera americana Beautiful, nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 7 a sabato 12 settembre, ci saranno novità e colpi di scena. In particolare, Thomas Forrester deciderà di anticipare le nozze con Hope Logan che, nel mentre, non sarà più così convinta di questo matrimonio, ma accetterà solo per il bene del piccolo Douglas.

Wyatt e Flo si baceranno

Durante le puntate della prossima settimana verrà organizzata una cena a sorpresa per Flo e in questa occasione Wyatt bacerà la ragazza. Poi, però, proprio in quel momento, arriverà Sally che vedendo i due insieme, ripenserà ai bei momenti trascorsi con Spencer e all'occasione che ha perso con l'uomo.

Intanto, Ridge e Steffy proveranno a tranquillizzare Brooke e Liam che saranno molto preoccupati dalla scelta di Hope di sposare Thomas. Infatti, la madre e l'ex marito della Logan saranno convinti che lo stilista stia solo approfittando delle fragilità della ragazza e quindi, le rassicurazione del Forrester senior e della figlia non sortiranno nessun effetto.

Nel frattempo Hope terrà ancora le distanze da Thomas, in quanto non riuscirà proprio ad aprirgli il cuore, nonostante abbia accettato di sposarlo.

Le sorelle Logan e Steffy proveranno a far cambiare idea ad Hope

Lo stilista deciderà di anticipare le nozze e così sceglierà di sposare Hope il giorno successivo. La decisione dei due sorprenderà tutti e Hope sarà spinta ad accelerare i tempi, in quanto Thomas farà leva come sempre sul piccolo Douglas.

Logan sa che sposando Thomas realizzerà il sogno del bambino di diventare sua madre. Nel frattempo Forrester junior riceverà il consenso di Eric per convolare a nozze a villa Forrester, mentre continueranno i preparativi per il matrimonio, Liam si sentirà in colpa per la decisione folle della sua ex e Brooke sarà più avvilita che mai.

Hope, dal canto suo, sarà più in crisi che mai, in quanto poco convinta di sposare Thomas, ma andrà fino in fondo solo per l'affetto che la lega al piccolo Douglas. Intanto le sorelle Logan proveranno a convincere la ragazza a non sposare lo stilista e addirittura Steffy consiglierà alla sorellastra di rifletterci bene e non prendere decisioni troppo affrettare.

Nonostante ciò Hope sarà irremovibile e nessuno le farà cambiare idea.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei prossimi episodi di Beautiful per scoprire ulteriori novità sul matrimonio tra Hope e Thomas. Intanto, per chi volesse recuperare le puntate precedenti potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.