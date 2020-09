Dal 7 settembre tornerà su Canale 5 alle 14 e 45 Uomini e Donne mentre DayDreamer, dalla prossima settimana, andrà in onda nella prima serata di lunedì (7 settembre) e poi un'altro episodio sarà trasmesso sabato 12 settembre alle 14 e 45, poco prima dell'esordio della nuova stagione di Verissimo. Al momento, la rete televisiva ha deciso di adottare questo tipo di soluzione. Infatti, da lunedì 14 settembre le cose dovranno nuovamente cambiare in quanto inizierà anche la nuova edizione del Gf Vip.

Intanto, secondo le ultime anticipazioni dei due appuntamenti con la soap opera turca, ci saranno novità e colpi di scena sorprendenti.

In particolare, Sanem creerà un profumo per Can che avrà molto successo, mentre Aylin verrà accusata di spionaggio da Emre. Allo stesso tempo, Sanem sarà gelosa di Ceyda che vorrà conquistare Can.

Aylin verrà accusata di spionaggio da Emre

Sanem creerà un profumo speciale per Can che deciderà subito di indossarlo, in quanto verrà colpito positivamente dalla fragranza. Quest'ultimo avrà un grande successo, ne rimarranno tutti colpiti.

Nel frattempo, in azienda verrà scoperto che una spia ha installato una telecamera nascosta. Sanem sarà più che sicura che ci sia lo zampino di Emre e così deciderà di affrontarlo. Poco dopo, la giovane protagonista sorprenderà il fratello di Can mentre sta recuperando la telecamera di Aylin.

Sanem vorrà smascherare l'uomo e quindi lo minaccerà di raccontare tutta la verità a suo fratello, ma verrà anticipata. Infatti, Emre andrà da Can e accuserà Aylin di spionaggio e dirà al fratello che non la denuncerà solo se restituirà la telecamera.

Successivamente, Ceyda vorrà conquistare Can a tutti i costi e si farà scattare delle foto da Divit, ma Sanem sarà gelosa e le cancellerà dalla scheda di memoria.

Intanto Fabbri delegherà la faccenda dalla vendita della sua quota azionaria ad Aylin. Proprio per questo, Can si arrabbierà e vorrà affrontare l'imprenditore che però eviterà lo scontro diretto con il fotografo.

Sanem sarà molto gelosa di Ceyda

Nell'episodio di sabato 12 settembre, Sanem affronterà Emre,il quale gli proporrà un accordo.

In particolare, il fratello di Can dirà alla giovane che se rinuncerà al suo lavoro manderà via Aylin dall'azienda.

Intanto, Can informerà Deren che affiderà la presentazione della campagna a Sanem, ma quest'ultima avrà un crollo nervoso. Il lancio della campagna pubblicitaria di Compass Sport sarà sempre più vicino e Ceyda andrà sempre più spesso in ufficio da Can facendo ingelosire Sanem.

Non ci resta che aspettare la messa in onda dei nuovi episodi di DayDreamer per scoprire ulteriori novità sulle vicende di Can e Sanem. Intanto, per chi volesse recuperare le puntate precedenti, potrà farlo in qualsiasi momento mediante la piattaforma gratuita di Mediaset play.