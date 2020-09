Sono state diffuse le anticipazioni settimanali di Tempesta d'amore, la nota soap opera tedesca che da più di 10 anni viene trasmessa in Italia sui canali Mediaset. Le nuove trame si riferiscono alle puntate inedite che verranno trasmesse su Rete 4 dal 4 al 10 ottobre 2020, tutti i giorni a partire dalle ore 19:35.

Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sui litigi fra Alfons e Gunther, sull'arrivo in hotel di Steffen e Boris, sul risveglio di Dirk dal coma, sulla fuga di Tim e sulle preoccupazioni di Eva per la salute del figlio Emilio.

Tim viene arrestato

Le anticipazioni di Tempesta d'amore segnalano che Nadja tenterà di uccidere Dirk.

L'uomo verrà ritrovato in fin di vita nel bosco da Lucy e Bela che chiameranno immediatamente la polizia. Giunto al Furstenhof, il commissario Meyser inizierà ad interrogare tutti per scoprire il colpevole del vile attentato. Dopo le prime indagini, Tim risulterà essere il maggiore sospettato e verrà arrestato. Il ragazzo, infatti, verrà portato via dalle forze dell'ordine davanti agli occhi attoniti e disperati di Franzi. Più tardi però, Meyser si renderà conto che gli indizi contro Tim sembrano creati ad arte e deciderà di scarcerarlo.

Dopo aver accettato di occuparsi della figlia, Paul non riuscirà a chiudere occhio tutta la notte a causa del pianto instancabile della piccola Luna. Alfons scoprirà grazie a Werner che suo fratello Gunther sta cercando di vendere la sua casa di nascosto.

A quel punto il concierge affronterà ili fratello e lo caccerà di casa. Nel frattempo, arriverà al Furstenhof il figlio di Dick e Linda, il giovane Steffen Baumgartner.

Boris ritorna al Furstenhof

Dirk si risveglierà dal coma ma non ricorderà nulla di ciò che è successo nel bosco. Poco dopo però, affermerà improvvisamente di ricordare chi ha tentato di ucciderlo e accuserà Tim del misfatto.

A quel punto, il giovane non avrà altra scelta che fuggire per non essere nuovamente arrestato. Per farsi perdonare dal fratello, Gurther farà un bellissimo regalo ad Alfons che non si lascerà incantare tanto facilmente. Alla fine però i due fratelli faranno pace dopo essersi scontrati in un duello pacifico.

Mentre Tim si preparerà a fuggire, giungerà al Furstenhof il suo gemello Boris che verrà scambiato per lui. Nonostante sia al settimo cielo per la nascita del piccolo Emilio, Eva riuscirà a trovare il tempo per aiutare Franzi a superare il difficile momento che sta attraversando a causa delle accuse che pendono su Tim. Bela deciderà di aiutare Paul a trovarsi una nuova ragazza, mentre Eva deciderà di contattare un pediatra che possa controllare Emilio.