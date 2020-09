Nelle scorse ore ai telespettatori della quinta edizione del GF Vip non è sfuggito un gesto social fatto da un attore turco, parecchio amato anche in Italia. A suscitare la curiosità dei fan del Reality Show è stato Can Yaman, il protagonista assoluto della fortunata soap opera DayDreamer - le ali del sogno che continua ad occupare Canale 5 soltanto il sabato fino al suo epilogo.

Nel tardo pomeriggio di oggi martedì 29 settembre 2020, lo staff di Elisabetta Gregoraci, una protagonista del programma condotto da Alfonso Signorini ha diffuso un video che contiene i momenti più carini e divertenti della showgirl calabrese nella casa di Cinecittà.

Attraverso la descrizione del filmato sono stati invitati i follower a seguire la diretta televisiva del Grande Fratello Vip sul canale Mediaset, e tra i numerosi like al post è apparso proprio quello di Can Yaman.

Can Yaman apprezza un video di Elisabetta Gregoraci al GF Vip

L’attore turco Can Yaman di recente ha catturato l’attenzione dei suoi seguaci, per aver fatto un apprezzamento nei confronti di un personaggio femminile dello spettacolo parecchio chiacchierato. L’interprete di Can Divit ha messo un 'mi piace' sospetto ad Elisabetta Gregoraci, una delle concorrenti del Grande Fratello Vip 5. Per la precisione il collega di Demet Özdemir ha fatto capire di aver gradito un video pubblicato sul profilo ufficiale Instagram della showgirl, attualmente gestito dal suo staff: tra i tanti like di apprezzamento, ha riscontrato molto clamore quello dell'attore turco Can Yaman.

Sono stati parecchi utenti infatti, ad intuire che il 30enne potrebbe avere un debole per l’ex moglie di Flavio Briatore. Altri fan di Can invece hanno interpretato la mossa del loro idolo come una tattica per incuriosire gli spettatori del GF Vip, prima di una sua imminente partecipazione.

L’attore turco in partenza per Roma

A proposito dell’arrivo in Italia del protagonista della soap opera DayDreamer, proprio qualche ora fa è stato avvistato in partenza per Roma. Attualmente non è possibile sapere se Can Yaman metterà piede nello studio di Alfonso Signorini, mentre sembra ormai certa la sua presenza a C’è Posta per te per la seconda volta.

Ad anticipare il ritorno del famoso 30enne nel nostro paese è stata l’agenzia Adc Management che tramite delle storie su Instagram ha riportato la seguente domanda in una foto dell’attore: “Sapete mantenere un segreto?”. Le registrazioni della trasmissione condotta da Maria De Filippi in effetti, dovrebbero avvenire in questi giorni. Continuano ad essere tantissime però le ammiratrici dell’attore che si chiedono se sarà intervistato a Verissimo, e se farà nuovamente il suo ingresso a Live non è la d’Urso.

Intanto sui social circolano parecchie proteste da parte dei fan dell’attore per l’improvvisa decisione di sospendere in Turchia la nuova serie tv Bay Yanlis, che vede come protagonisti Can Yaman e Özge Gürel.

La chiusura della soap che in Italia dovrebbe essere trasmessa il prossimo anno è stata anticipata alla 14esima puntata, tramite un comunicato della giornalista Birsen Altuntaş. Quest’ultima con un tweet ha annunciato il finale di stagione dello sceneggiato, a causa dei bassi ascolti tv.